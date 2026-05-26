Se filtró quién recibirá el galardón a la trayectoria en los Premios Gardel 2026

La edición 2026 de los Premios Gardel 2026 tendrá uno de sus momentos más emotivos cuando Los Nocheros reciban el Premio Gardel a la Trayectoria, un reconocimiento que celebra sus 40 años de carrera y su enorme aporte a la música popular argentina. La ceremonia se realizará este martes 26 de mayo desde las 21hs en el Teatro Coliseo, con transmisión exclusiva de TNT y HBO Max.
Formados en Salta a mediados de los años 80, Los Nocheros se convirtieron en uno de los grupos más importantes y populares del folklore argentino. Con una identidad marcada por las armonías vocales, las baladas románticas y una fuerte raíz folklórica, el conjunto logró acercar el género a nuevas generaciones y expandir su alcance masivo durante los años 90 y 2000.
A lo largo de su historia, el grupo estuvo integrado por figuras como Mario Teruel, Kike Teruel, Álvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre, entre otros músicos que formaron parte de distintas etapas de la banda. Discos como Signos, Nocheros, Estado natural y Señal de amor marcaron una época y dejaron clásicos inolvidables como “Roja boca”, “Entre la tierra y el cielo”, “La yapa” y “Voy a comerte el corazón a besos”.
Con millones de discos vendidos, giras internacionales y una conexión única con el público, Los Nocheros atravesaron generaciones y lograron algo poco frecuente, combinar tradición folklórica con una impronta moderna y popular. Su impacto fue clave para el crecimiento comercial del folklore argentino en las últimas décadas y abrió camino para numerosos artistas del género.
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Además del homenaje a la banda salteña, la gala contará con la conducción de Diego Leuco, mientras que Eleonora Pérez Caresi estará al frente de la previa y la alfombra roja desde las 20:15. Este año, además, CAPIF habilitó la venta de entradas para el público general a través de Ticketek, permitiendo que los fans puedan asistir a la ceremonia.
La noche también tendrá shows en vivo de Trueno, Milo J, Coti, Ángela Leiva, La K'onga, Marilina Bertoldi, Yami Safdie, Agustín Bernasconi, K4OS, Roze, Valen Vargas y Max Carra, mientras que la premiere incluirá presentaciones de Joaco Burgos y Cucuza Castiello.
Por segundo año consecutivo, además, Meta acompañará la ceremonia en una alianza estratégica que potenciará la difusión de los shows y contenidos de la gala a través de Instagram y Facebook.