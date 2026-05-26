Se filtró quién recibirá el galardón a la trayectoria en los Premios Gardel 2026.

La edición 2026 de los Premios Gardel 2026 tendrá uno de sus momentos más emotivos cuando Los Nocheros reciban el Premio Gardel a la Trayectoria, un reconocimiento que celebra sus 40 años de carrera y su enorme aporte a la música popular argentina. La ceremonia se realizará este martes 26 de mayo desde las 21hs en el Teatro Coliseo, con transmisión exclusiva de TNT y HBO Max.

Formados en Salta a mediados de los años 80, Los Nocheros se convirtieron en uno de los grupos más importantes y populares del folklore argentino. Con una identidad marcada por las armonías vocales, las baladas románticas y una fuerte raíz folklórica, el conjunto logró acercar el género a nuevas generaciones y expandir su alcance masivo durante los años 90 y 2000.

El emblemático grupo salteño de folklore Los Nocheros recibirá el Premio Gardel a la Trayectoria.

A lo largo de su historia, el grupo estuvo integrado por figuras como Mario Teruel, Kike Teruel, Álvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre, entre otros músicos que formaron parte de distintas etapas de la banda. Discos como Signos, Nocheros, Estado natural y Señal de amor marcaron una época y dejaron clásicos inolvidables como “Roja boca”, “Entre la tierra y el cielo”, “La yapa” y “Voy a comerte el corazón a besos”.

Con millones de discos vendidos, giras internacionales y una conexión única con el público, Los Nocheros atravesaron generaciones y lograron algo poco frecuente, combinar tradición folklórica con una impronta moderna y popular. Su impacto fue clave para el crecimiento comercial del folklore argentino en las últimas décadas y abrió camino para numerosos artistas del género.

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Además del homenaje a la banda salteña, la gala contará con la conducción de Diego Leuco, mientras que Eleonora Pérez Caresi estará al frente de la previa y la alfombra roja desde las 20:15. Este año, además, CAPIF habilitó la venta de entradas para el público general a través de Ticketek, permitiendo que los fans puedan asistir a la ceremonia.

Mario Teruel, Rubén Ehizaguirre y Álvaro Teruel son los actuales integrantes de Los Nocheros.

La noche también tendrá shows en vivo de Trueno, Milo J, Coti, Ángela Leiva, La K'onga, Marilina Bertoldi, Yami Safdie, Agustín Bernasconi, K4OS, Roze, Valen Vargas y Max Carra, mientras que la premiere incluirá presentaciones de Joaco Burgos y Cucuza Castiello.

Por segundo año consecutivo, además, Meta acompañará la ceremonia en una alianza estratégica que potenciará la difusión de los shows y contenidos de la gala a través de Instagram y Facebook.