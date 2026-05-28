Baby Copper: el color de pelo en tendencia para este otoño-invierno 2026, bien cálido y juvenil.

Hay un color de pelo que va a ser tendencia este otoño-invierno 2026 y que es ideal para las de piel cálida. Se trata de un color que te ilumina la cara, resaltando y ablandando las facciones para ayudar a que el rostro se vea más juvenil, fresco y descansado.

Si ya te aburriste del castaño, el rubio y el negro y querés algo diferente, esta opción te puede interesar. Se trata del Baby Copper, un híbrido entre el pelirrojo y el rubio cobrizo, que es ideal para el otoño.

Rachel Bodt, colorista de varias celebridades como incluidas Beyoncé, Ariana Grande y Lorde, explicó las ventajas de este tono en tendencia. "Me encanta que sea un color tan delicado y que esté en algún punto entre el Strawberry Blonde y el cobre", dice Bodt.

El Baby Copper tiene un subtono fresa y naranja, pero recibe su nombre porque es más sutil que un cobre estándar y tiene mucha más profundidad. Lo mejor es que podés modificar totalmente el tono dependiendo de lo que quieras. Si buscás una versión más dorada/rubia, lo ideal es pedirle a tu colorista menos intensidad de color. También podés ajustar el tono ligeramente para que sea un poco más dorado o rubio agregando reflejos o menos color intenso.

Tené en cuenta que si sos castaña o morocha, vas a tener que aclarar tu pelo para conseguir un color así, a menos que ya seas rubia clara. No necesitás dejar el pelo blanco brillante ni siquiera usar decoloración necesariamente, dependiendo de tu color base. En muchos casos, alcanza con una tintura aclarante sin decoloración, para evitar dañar tanto el pelo.

Cómo cuidar el pelo si te hacés este color

“Los rojos pueden requerir un poco más de mantenimiento, así que el cuidado en casa es súper importante, junto con glosses de seguimiento en la peluquería”, dice Bodt. Ella recomienda shampoos que depositan color y sugiere co-washes para ayudar a “limpiar el pelo sin arrastrar el color”.

Mantener el pelo saludable también es un elemento clave. “Los bond builders pueden ayudar a fortalecer el pelo para que el tono no se vaya tan rápido”, dice Bodt. Otro consejo es que bajes la temperatura de tus bucleras, secadores, planchitas, etc. “El calor alto puede eliminar drásticamente el color del pelo”, explica.