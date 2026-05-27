Moda otoño-invierno 2026: el truco en tendencia con una sola prenda para estar abrigada y con estilo.

Hay un truco en tendencia muy simple para mantenerse abrigada y con estilo este otoño-invierno 2026 que se popularizó en las redes sociales. Es sabido que la dificultad de vestirse bien durante las épocas de frío es hacer un buen balance entre estar abrigada y a la moda, y este truco viene a solucionar eso.

Se trata de llevar el abrigo sobre los hombros. "Todo esto no lo vas a parar de ver esta temporada. Una tendencia que se va a usar mucho esta temporada son las cosas atadas a los hombros, como ven acá, ya sea un sweater, un buzo... Miren lo cool que queda atado a los hombros", cuenta Cande, creadora de contenido sobre moda.

En este sentido, señala que no solo es muy cómodo y práctico, sino que también queda muy bien estéticamente: "Esta tendencia me parece genial para el otoño más que para el invierno, porque te levantás y hace frío, y después sale el sol y hace más calor... Y agarrás el buzo o el sweater que te pusiste y te lo atás a los hombros".

Cómo sumar esta tendencia a tus looks

Esta tendencia no solo se está viendo con sweaters tejidos, sino también con camperas livianas, buzos oversized y bufandas largas. La clave está en que el abrigo funcione como un complemento más del outfit y no solamente como una prenda útil para los días de frío.

Además, es una forma muy fácil de elevar ooks básicos. Por ejemplo, un jean recto y una remera blanca pueden verse mucho más cancheros si se les suma un sweater atado sobre los hombros. Lo mismo pasa con trenchs, tapados o camperas deportivas.

Otra de las razones por las que esta tendencia se volvió viral es porque encaja perfecto con el clima cambiante del otoño. Durante las mañanas y las noches las temperaturas suelen bajar bastante, pero al mediodía puede hacer más calor. Por eso, muchas personas optan por usar capas fáciles de sacar y volver a poner.

Con qué partes de abajo combinarlo

Para un look clásico y fácil de usar, los jeans rectos o wide leg son una de las mejores opciones. Combinados con un sweater atado sobre los hombros, crean un outfit simple pero muy estiloso para el día a día.

Otra alternativa que se va a usar muchísimo este otoño-invierno 2026 son los pantalones sastreros. Este contraste entre prendas más formales y detalles relajados ayuda a darle un toque moderno al look sin perder elegancia. Las polleras midi también aparecen como una gran opción, especialmente si se combinan con sweaters livianos o tejidos finos sobre los hombros.