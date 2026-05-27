Kicillof encabezará un encuentro con empresarios, universidades e investigadores de la PBA

El gobierno bonaerense realizará este jueves en La Plata la Expo FITBA 2026, una muestra orientada a la innovación bonaerense y las mejoras productivas que reúne a investigadoras, investigadores, universidades y empresas para mostrar cómo la ciencia y la tecnología impulsan las industrias de la Provincia. Axel Kicillof encabezará la apertura del encuentro en el Teatro Argentino junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa y el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación provincial, Federico Agüero.

Durante la jornada se presentarán proyectos, dispositivos y prototipos FITBA distribuidos en 27 stands, habrá paneles para compartir ideas, experiencias y desafíos y estarán presentes las universidades con asiento en la provincia de Buenos Aires.

El Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires forma parte de las políticas promovidas por el gobierno provincial para incentivar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en la Provincia. Es una herramienta crucial para el desarrollo científico y tecnológico de la región y es llevado adelante a través de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.

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A lo largo de sus cuatro ediciones anteriores, la Provincia financió, junto al CFI, 284 proyectos de desarrollo tecnológico que beneficiaron a 184 mipymes y cooperativas y fortalecieron 100 políticas públicas provinciales y municipales en 68 municipios.

A valores de hoy, la convocatoria lleva invertidos más de 9.000 millones de pesos en el sector científico y tecnológico. Además movilizó a más de 3.000 investigadoras e investigadores de 38 universidades e instituciones de Ciencia y Tecnología para resolver problemáticas concretas.

En medio de la crisis sanitaria de Milei, Kicillof lanza la rama de Salud del MDF

El mismo jueves por la tarde, el gobernador lanzará el jueves la rama de salud de su fuerza política, Movimiento Derecho al Futuro. El ex ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, estará a cargo de la conducción del espacio sanitario y se encargará de organizar una propuesta federal sobre el tema. El acto se realizará en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata a partir de las 15:30 horas. El fin de semana largo de mayo, el dirigente estuvo en Tucumán armando para el mandatario provincial.

La semana pasada, Axel Kicillof realizó un acto en Casa de Gobierno con más de 50 intendentes de toda la provincia y puso en agenda el recorte salarial que realiza el gobierno libertario sobre el sistema de salud. Ante intendentes del peronismo (MDF, Cámpora y massismo) y el radicalismo, el mandatario dijo a viva voz que “la política de salud y de abandono de Javier Milei mata, es criminal lo que está pasando”.

“Han aparecido casos de enfermedades que no había; hay un aumento en la mortalidad infantil y no es algo opinable, son estadísticas de achicamiento y abandono”, detalló Kicillof y agregó: “La mortalidad materna subió un 37%, la falta de tratamiento para VIH genera más muertes, aumentaron las internacionales evitables; hay un 60% de aumento de internaciones por neumonía y no llegó el invierno, y un 40% más de descompensaciones por diabetes”. Los números forman parte de estadísticas oficiales.