Pettovello se reunió con el papa León XIV tras el fuerte discurso de la Iglesia sobre la crisis social

En medio de los cuestionamientos de la Iglesia Católica por la situación social y económica en los barrios de la Argentina, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se reunió con el papa León XIV, en el marco de una audiencia en el Vaticano junto a otros ministros de Iberoamérica.

Según confirmó el Gobierno a través de un breve comunicado difundido por la Casa Rosada, Pettovello formó parte del Encuentro Internacional 'Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación'. El encuentro se produjo durante este fin de semana, pero fue difundido este lunes por la propia funcionaria en sus redes sociales.

La visita se enmarca en un contexto muy delicado, donde los reclamos posicionan a la Iglesia como una de las voces más potentes en la actualidad contra el modelo económico del gobierno de Javier Milei. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, aprovechó el Tedeum del 25 de Mayo frente al Presidente para lanzar un duro mensaje contra la violencia política, la polarización social y el deterioro de las condiciones de vida. Desde la Catedral Metropolitana, el jefe de la Iglesia porteña reclamó “curar las parálisis sociales” y cuestionó el clima de agresión que atraviesa al país.

Durante la ceremonia de la que participó Milei junto a miembros de su gabinete, García Cuerva advirtió que “ya no se pueden sostener sobre sus derechos” amplios sectores de la sociedad y llamó a terminar con “el sálvese quien pueda”, al que definió como “un individualismo cruel que rompe los vínculos de solidaridad”.

Además, el arzobispo planteó que el país necesita reconstruir consensos básicos y enumeró “cuatro acuerdos fundamentales”: “bien común, diálogo, amistad social y esperanza”. En ese marco, pidió “basta de arengar la división social y la polarización porque nadie se salva solo”.

En este escenario de tensas relaciones, la Iglesia informó que el Sumo Pontífice visitará Uruguay en noviembre. Si bien todavía no está confirmado qué días ni qué itinerario seguirá, se sabe que llegará a Montevideo y que tiene pensado recorrer otros puntos del interior del país. Desde el Vaticano aseguraron que confirmarán el recorrido "en los próximos días" y crecen los rumores de que podría sumar a la Argentina a su gira: el propio Milei dijo que "es altamente probable" que el Papa llegue al país a fin de año.

Freno a la crueldad de Pettovello: ordenan reincorporar a un trabajador con VIH despedido por Capital Humano

En un fallo que marca un límite contundente a la política de despidos indiscriminados del gobierno de Milei, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó la reinstalación inmediata de un trabajador que padece VIH en la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

El agente había sido cesanteado en marzo de 2025 bajo la retórica oficialista de buscar una supuesta "eficiencia y transparencia" en la gestión pública, un argumento que la Justicia acaba de demoler al considerar que el despido fue un acto flagrante de discriminación.

Esta decisión no solo repara una injusticia individual, sino que establece un precedente fundamental para la protección laboral y la defensa de los derechos humanos dentro de la administración pública argentina en tiempos de ajuste indiscriminado. La resolución, que lleva las firmas de los jueces Gallegos Fedriani y Treacy, revoca un fallo de primera instancia y subraya que el cese de una persona que vive con VIH configura una vulneración que debe ser reparada con urgencia mediante una medida cautelar.

Para el tribunal, la verosimilitud del derecho invocado por el trabajador es clara, ya que su despido se presume “discriminatorio” de acuerdo con la normativa vigente, lo que obliga al Estado a dar marcha atrás con su decisión hasta que exista una sentencia firme. En este contexto de "motosierra" estatal, el fallo resalta que las razones operativas esgrimidas por el Ministerio que conduce Pettovello no pueden pasar por encima de la protección especial que gozan las personas en condiciones de vulnerabilidad sanitaria.