Kreplak estuvo en Chubut para profundizar el armado federal que se proyecta desde PBA

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, participó de una serie de actividades en Chubut como parte de una estrategia política más amplia que busca proyectar desde la provincia de Buenos Aires un espacio federal de debate sanitario y fortalecer alianzas con universidades, municipios y actores sociales de distintas regiones del país. “La salida no es resignarse al ajuste”, afirmó el dirigente.

En ese marco, Comodoro Rivadavia se convirtió por un día en escenario de una discusión que excede a la Patagonia y apunta al futuro del sistema de salud argentino. Durante la jornada, el ministro de Salud advirtió sobre el impacto de las políticas del Gobierno nacional en el sistema sanitario y convocó “a construir una mayoría política para defender el derecho a la salud”.

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“Tenemos que organizarnos, defender el derecho a la salud y construir una mayoría que cambie el rumbo de la Argentina”, dijo el funcionario y agregó: “Ya vimos cuál es el resultado de este modelo: menos salud para millones de argentinos. Ahora nos toca decidir si queremos seguir por este camino o construir un país donde se viva mejor; y para eso hay que cambiar este gobierno”.

La visita incluyó reuniones con el intendente Othar Macharashvili, autoridades de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la firma de un convenio de cooperación entre la casa de estudios y el Ministerio de Salud bonaerense, la presentación del Manual de Salud Pública y la presentación del Foro por el Derecho a la Salud.

Sin embargo, el eje de la jornada estuvo puesto en el debate sobre las consecuencias del ajuste sobre el sistema sanitario y la necesidad de fortalecer una agenda federal en defensa de la salud pública. “El 80% de las obras sociales nacionales no recauda lo suficiente para financiarse, el PAMI sufrió un recorte presupuestario de más del 40% y todo ese deterioro termina trasladándose al hospital público”, señaló.

El ministro señaló que el retiro del Estado nacional de áreas estratégicas trasladó la responsabilidad del financiamiento a las provincias, profundizando las desigualdades. “Nación dejó de financiar programas esenciales como REMEDIAR, redujo la provisión de medicamentos, vacunas e insumos y cerró decenas de programas que sostenían a las provincias”, agregó.

De esta manera, la agenda desarrollada en Comodoro Rivadavia formó parte de una estrategia de articulación con universidades públicas, gobiernos locales, trabajadores y organizaciones sociales. En ese marco, la firma del convenio entre el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco reafirmó el compromiso de ambas instituciones con la formación de profesionales, la investigación, la producción de conocimiento y el desarrollo de políticas públicas que fortalezcan el derecho a la salud.

Por último, Kreplak cerró la agenda en el foro donde se leyó el documento "Compromiso por el Derecho a la Salud en la Patagonia", un pronunciamiento que sintetizó la preocupación compartida por el deterioro del financiamiento nacional y la necesidad de construir una agenda federal para sostener el sistema público de salud.