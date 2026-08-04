Polémica en Santa Fe: Pullaro mandó a sacar una bandera contra la Ley de Tierras en el estadio de Newell's

El silencio del gobernador Maximiliano Pullaro frente al proyecto del gobierno de Javier Milei para eliminar los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros se convirtió en un nuevo frente de disputa política en Santa Fe. Este domingo, minutos antes de que Newell’s saliera a jugar con Boca Juniors por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026, una bandera fue quitada de la platea "Maxi" Rodríguez del estadio Marcelo Bielsa. La medida de retirar ese mensaje, por medio de la Policía, fue justificada en que no tenía nada que ver con el espectáculo deportivo, según sostuvo la administración santafesina

La insignia tenía la premisa “Las tierras no se venden, las tierras se defienden”, una alusión directa al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el gobierno de Milei intentará aprobar en el Senado este jueves. La bandera había sido colocada en un lugar muy visible, frente a las cámaras que televisaban el partido. Personal de la Sección Explosivos de la Policía provincial detectó el mensaje pasadas las 14.15, durante la inspección preventiva previa al ingreso del público rosarino.

Se dio aviso a las autoridades superiores y se ordenó retirarla. Horas después, cerca de las 18.30, por una directiva emanada directamente del Ministerio de Seguridad provincial, los efectivos procedieron al secuestro formal de la tela, que terminó en la Comisaría 2ª.

El secretario de Gestión Institucional del ministerio, Federico Angelini, explicó que en todo operativo existe un “minuto cero” en el que se revisan los elementos del estadio, y que allí se encontró una bandera “cuyo mensaje claramente no tenía nada que ver con un espectáculo deportivo”. La Dirección Provincial de Espectáculos y el club señalaron que correspondía sacarla. Angelini sostuvo que se desconoce cómo llegó la bandera a la tribuna.

Un ministro de la Corte Suprema provincial Daniel Erbetta calificó el episodio de “inédito” en las redes sociales y pidió que se individualizara al funcionario responsable por su “torpeza o el desconocimiento de sus obligaciones”. En Newell’s, cuya dirigencia está alineada a nivel político con el gobernador Pullaro, trataron de esquivar hablar del tema para que la polémica, sobre todo en el terreno de las redes, se descongestionara. En algunos dirigentes y socios surgió malestar por la decisión.

Desde que la administración libertaria envió el polémico proyecto al Congreso para su tratamiento, el mandatario santafesino no se pronunció al respecto y su falta de compromiso con la soberanía fue cuestionado por diferentes sectores. La iniciativa oficialista modifica un conjunto de normas que regulan desde las tierras rurales hasta los desalojos urbanos. Organizaciones advirtieron que el nuevo marco fortalecería a los propietarios frente a comunidades indígenas, productores familiares e inquilinos que habitan y producen en diversos territorios.

Ley de Tierras: los cambios que el Gobierno negocia a contrareloj para aprobar el proyecto

Este martes, la presidenta de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, dará una conferencia para anunciar los cambios que negoció, entre los que están modificaciones en los apartados de desalojos y el régimen de tierras rurales, según pudo saber El Destape.

La iniciativa constituye una de las transformaciones más profundas del régimen territorial de los últimos años y bajo el argumento de reforzar la seguridad jurídica, incorpora modificaciones que alcanzan desde las tierras rurales hasta los procedimientos de desalojo urbano, configurando un nuevo escenario en el que la protección de la propiedad privada adquiere un peso creciente frente a otros derechos colectivos.

Aunque las modificaciones parecen grandes, principalmente la aparición del tope del 25% a la extranjerización frente a la inexistencia de tope en el texto original, según indicaron desde el peronismo los cambios son una "trampa". La ministra de ambiente de la provincia de Buenos Aires Daniela Vilar indicó que el engaño está en que el tope a la extranjerización aplica solo a nivel provincial pero no departamental. "La Ley vigente limita al 15% en tres niveles: nacional, provincial y departamental. El departamental es el que importa: ahí se concentran el agua, el litio, los glaciares y la tierra productiva. Sin ese límite, alcanza con controlar unos pocos departamentos para extranjerizar nuestros recursos estratégicos sin alcanzar nunca el tope del 25% provincial", explicó en un mensaje en X.

Y ejemplificó: "Villa La Angostura, Nahuel Huapi Norte y El Correntoso son apenas el 4,5% de la superficie provincial de Neuquén, pero el departamento de Los Lagos casi entero. Con el 25% provincial, esa zona se podría extranjerizar de forma totalmente legal".

En el texto corregido, el Gobierno incluyó un tope del 25% a la adquisisción de tierras por parte de extranjeros. En el texto original no había ningún tope y las únicas dos excepciones eran que la venta estaba prohibida para estados extranjeros o empresas extranjeras con participación estatal.

Además, estipuló cambios en el registro de las adquisiciones dado que ahora, en caso de aprobarse el proyecto, deberán inscirbirse en el registro inmobiliario de cada provincia. El proyecto también agrega: "En el caso de las empresas con participación estatal extranjera debe adjuntarse la autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y la del Poder Ejecutivo Nacional". Asimismo, esta última modificación incluyó que las provincias podrán establecer la "normativa aplicable" en vez de "régimen jurídico aplicable".