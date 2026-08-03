Quintela felicitó a Zamora por el triunfo del Frente Cívico en Santiago del Estero y destacó el respaldo popular

Tras las elecciones municipales celebradas este domingo en Santiago del Estero, donde el Frente Cívico por Santiago se impuso en las 26 intendencias en disputa, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, felicitó al senador nacional Gerardo Zamora por el resultado electoral y destacó el respaldo del pueblo santiagueño a un proyecto político "cerca de la gente" y con una mirada federal.

En su cuenta de X (ex Twitter), el mandatario riojano expresó: "Quiero felicitar al compañero Gerardo Zamora, quien conduce el proceso político en Santiago del Estero y logró que ayer el pueblo santiagueño siga apostando por un proyecto político que está cerca de la gente, que defiende los intereses de las y los santiagueños con mirada federal y en unidad, sosteniendo el camino del compromiso y el trabajo".

Además, envió "fuerte abrazo a las y los vecinos de Santiago del Estero y al gobernador Elias Suárez", y concluyó: "En cada municipio vimos una jornada electoral donde el pueblo demuestra que está tomando conciencia de la importancia de defender lo propio. Celebrar el voto es fortalecer".

Cómo se dieron las elecciones

El Frente Cívico por Santiago ratificó el proyecto político al imponerse con cerca del 66% de los votos y ganar en los 26 municipios que renovaron autoridades este 2 de agosto. El oficialismo retuvo la Capital de la mano de Mario Benavente, quien obtuvo el 60,63% de los sufragios y logró un clave avance político al recuperar La Banda con el 51% alcanzado por Llamil Abdala, lo que le devolvió el control de la segunda ciudad más poblada de la provincia.

Por su parte, La Libertad Avanza quedó muy lejos de disputar el poder territorial y tuvo su mejor desempeño en la Capital provincial, donde la candidata Beatriz Yunes alcanzó apenas un 12,24%. El resultado libertario expuso las limitaciones del espacio en el territorio santiagueño, visibilizadas también en la trayectoria de Alejandro Parnás. Tras haber competido por la Gobernación en 2025 y alcanzar un 10%, el dirigente se sumó a las filas de LLA para encabezar la lista de concejales capitalinos, pero quedó nuevamente lejos de sus metas iniciales.

Las disputas locales mostraron un escenario diverso en el interior: en Frías triunfó Néstor Humberto Salim (Frente Justicialista) con más del 46%, seguido por el Frente Cívico con un 30% y LLA en cuarto lugar con el 2%; mientras que en Las Termas de Río Hondo se impuso el peronista Domingo Gatella con más del 44%, y relegó a la fuerza libertaria al 4,5%.

Tras el cierre de los comicios, los principales líderes oficialistas valoraron la participación popular y enviaron contundentes definiciones políticas desde el búnker de campaña. Mientras el gobernador Elías Suárez celebró la jornada electoral y destacó la libre expresión del pueblo en las urnas, Gerardo Zamora celebró el contundente triunfo y llamó a profundizar la unidad de los santiagueños.