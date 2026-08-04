Encuesta: la confianza en Javier Milei cayó a un nuevo piso histórico

La confianza en el presidente Javier Milei alcanzó su nivel más bajo desde el inicio de su gestión, de acuerdo con la última encuesta nacional de Delfos, realizada sobre una muestra de 5.400 casos.

Según el relevamiento correspondiente a julio de 2026, apenas el 16% de los consultados calificó de manera positiva su confianza en el Presidente, el porcentaje más bajo de toda la serie que elabora la consultora. En paralelo, las opiniones negativas crecieron hasta el 76%, mientras que el 8% consideró su desempeño "regular". No hubo respuestas de "no sabe/no contesta".

La caída también quedó reflejada en la nota promedio que recibió Milei, que descendió a 2,89 puntos sobre 10, un nuevo mínimo histórico. En los meses previos el indicador ya había mostrado un deterioro sostenido: pasó de 5 puntos en julio de 2025 a 4,8 en agosto, 4,4 en diciembre, volvió a 4,8 en enero de este año y luego aceleró su descenso hasta ubicarse por debajo de los 3 puntos.

Desde Delfos señalaron que el resultado representa "un nuevo piso en la serie histórica"y advirtieron que "vuelve a resentirse uno de los principales indicadores a través de los cuales se interpreta el vínculo del presidente con la población". La consultora también sostuvo que estos números constituyen "una nueva alerta de cara a las aspiraciones reeleccionistas del presidente para 2027".

También crecieron las dudas sobre la política exterior

Otro de los indicadores medidos por Delfos mostró un deterioro en la percepción sobre el rumbo de la política exterior argentina. La encuesta reveló que solo el 20% de los consultados considera que las relaciones exteriores del país avanzan en la dirección correcta, una caída de siete puntos respecto de junio. En contraste, el 48% cree que el rumbo es incorrecto, mientras que un 25% respondió que no percibe una dirección definida.

El informe contextualizó ese resultado en medio de la tensión diplomática generada por los agravios de Milei hacia su par brasileño durante el lanzamiento de la candidatura presidencial del opositor Flávio Bolsonaro. Para Delfos, el desafío del Gobierno "ya no pasa solo por sostener el rumbo, sino también por preservar la confianza de su propia base".