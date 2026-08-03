Exclusivo para jubilados: cómo disfrutar de una obra de teatro musical completamente gratis en la ciudad de Buenos Aires (Foto: MEDMUD)

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires tienen la oportunidad de disfrutar sin costo de una función de Benito de La Boca. La obra combina el teatro, la música en vivo, artes plásticas y la poesía para homenajear al gran artista de La Boca, Benito Quinquela Martín, y los beneficiarios del Pase Cultural podrán ir gratis.

Teatro gratis con Pase Cultural: cómo conseguir las entradas para Benito de La Boca

Los beneficiarios del Pase Cultural tendrán la oportunidad de ir a ver gratis la obra de Benito de La Boca el próximo sábado 8 de agosto desde las 15 hs en el Teatro de La Ribera (Pedro de Mendoza 1821). Se trata de la cuarta temporada de la obra que se realiza en la sala fundada por el propio pintor, que es ícono de la cultura argentina.

Bajo la dirección general de Lizzie Waisse, el espectáculo tiene una duración de 85 minutos y cuenta con un numeroso elenco de actores, músicos y bailarines. La función estaba prevista originalmente para el sábado 1 de agosto, pero fue pasada a la próxima semana por problemas eléctricos en el teatro. Quienes ya tengan sus entradas pueden utilizarlas para la nuevas fechas.

Los interesados pueden reservar sus entradas gratis a través del formulario online, cada reserva cuenta con dos tickets de ingreso. En caso de que los cupos de reserva se agoten, es clave enviar un mail a [email protected] y anotarse en lista de espera por si se abren más localidades o se anuncian nuevas fechas gratuitas.

¿Cuánto salen las entradas para el espectáculo?

Las personas que no son beneficiarias del Pase Cultural porteño pueden comprar las entradas para el espectáculo a través de la página oficial de la ciudad de Buenos Aires. Hay fechas durante todos los fines de semana de agosto y el valor de las entradas varía según la ubicación, pero es bastante accesible, ya que comienza en los $15.000.