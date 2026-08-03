Elizabeth Vernaci explotó contra el gobierno de Milei en vivo por Olga: "Argentina toda rota"

Elizabeth Vernaci se calentó en vivo con el gobierno de Milei.

Elizabeth Vernaci hizo, este lunes 3 de agosto por la mañana, una dura crítica al contexto social en el cual está inmerso al país debido al gobierno de Javier Milei, así como también al comportamiento de los argentinos con respecto a los compatriotas en estado de vulnerabilidad.

La "Negra" vertió su opinión en Amanece que no es poco, el programa que conduce en Olga de lunes a viernes entre las siete y las ocho, haciendo un parangón con la indignación que produjo en nuestro país el reposteo de Rosalía a una publicación de Mia Khalifa burlándose de Argentina, algo que hizo que tuviera que pedir disculpas públicas varias veces (incluso en uno de los shows que brindó en este suelo). "Rosalía pidió disculpas, pobre Rosalía, tener que pedir disculpas a los argentinos. No se puede creer como la indignación pase porque Rosalía retuiteó un video y que no se indignen con el que está al lado y no tiene para comer, que no se indignen con alguien que la esté pasando como el culo. Esa selección de indignación me hace pensar que la gente cada vez está peor", lanzó la conductora.

Rosalía tuvo que pedir disculpas durante su recital en Argentina.

Elizabeth Vernaci fue contundente con la realidad social del país

"No podemos ser tan chicaneros y tan llorones, al mismo tiempo", expresó Marcos Aramburu, tras lo cual la presentadora prosiguió: "Si lo hubiese hecho sin darse cuenta, ¿cuál es el problema? Bancate que te mojen la oreja, boludo". Minutos más tarde, retomó su pensar.

"Insisto, que loco que las indignaciones sean tan para un lugar: que te indigne que te hable de la Argentina Rosalía, pero cuando ves la Argentina toda rota no te indigna ver determinadas cosas que te podrían indignarte mucho más, como que los caguen a palos a los jubilados, eso me vuelve un poquito loca", concluyó.