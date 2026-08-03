Kelly Olmos, exministra de Trabajo, sobre la Reforma Laboral: "Es completamente demoledora de los derechos laborales"

La diputada nacional y exministra de Trabajo, Kelly Olmos, lanzó duras observaciones contra las principales iniciativas impulsadas por la Reforma Laboral de Javier Milei, alertando sobre las consecuencias que sufrirán los trabajadores registrados. Durante una entrevista televisiva, la exfuncionaria peronista analizó el escenario político actual y profundizó en el impacto de la nueva legislación en el ámbito del empleo formal.

Olmos apuntó contra la denominada "ley de modernización laboral", a la cual caracterizó como un paso atrás que margina las necesidades de la clase trabajadora. Según la exfuncionaria, el texto oficial carece de "un solo renglón a favor de los trabajadores" y sienta las bases para un incremento sostenido de la tensión social hacia fin de año.

Uno de los aspectos más alarmantes señalados por la diputada radica en el cambio del eje de las negociaciones, otorgando prioridad a los acuerdos por empresa por encima de los convenios colectivos de trabajo de cada actividad. Este mecanismo, argumentó, erosiona la representación sindical y debilita la posición de fuerza de los empleados frente a las patronales.

"Considero que es completamente demoledora de los derechos laborales", aseveró Olmos en La Voz En Vivo. En esa línea, remarcó la pérdida de conquistas históricas: "Lo que antes era un piso ahora se va a transformar en un techo de beneficios".

Olmos describió que la reforma de Milei es "demoledora de los derechos laborales".

Cabe recordar que en febrero de este año el Gobierno libertario aprobó la reforma laboral en sesiones extraordinarias del Congreso. En el Senado fue aprobada con 44 votos a favor y 30 en contra. Luego fue aprobada con cambios en Diputados por 135 votos a favor y 115 en contra. La norma fue finalmente aprobada por los senadores, con las modificaciones de la Cámara Baja, el 27 de febrero.

Cuestionamientos a la política exterior y la carta orgánica del Banco Central

Más allá del ámbito del empleo, la legisladora extendió sus críticas hacia la conducción de las relaciones internacionales. Olmos expresó su preocupación por las decisiones del Presidente en materia institucional, señalando que perjudican los lazos diplomáticos y comerciales con naciones fundamentales de la región. A su entender, el Gobierno evidencia un "desprecio por los intereses de la Argentina" al subordinar la estrategia exterior a afinidades ideológicas individuales.

Por último, la exministra se pronunció en contra de la propuesta que busca reformar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina. Olmos puso en duda la autonomía que promulga la autoridad monetaria y tachó de "cínico" el discurso oficial, haciendo hincapié en el vínculo comercial existente entre el titular de la entidad bancaria y el ministro de Economía. "Nos encontramos frente a un gobierno que proyecta hacia afuera de lo que carece", sentenció.