El peronismo rechaza la ley de tierras: "Hay vicio de nulidad"

El peronismo tuvo su cumbre en la sede del PJ para rechazar las modificaciones en la ley de tierras y advierte por la nulidad de todo el debate llevado adelante hasta ahora en el Senado por distintas opacidades en el tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

“Acá desde el principio hay vicio de nulidad en el tratamiento porque la Comisión de Asuntos Constitucionales no estuvo bien conformada. Lo advertimos el primer día”, recordó el Jefe del interbloque justicialista, José Mayans, al ingresar a la sede partidaria de la calle Matheu.

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El peronismo reclama por la composición proporcional a su bancada en esa comisión, la favorita del oficialismo para tratar su agenda de interés. Además, desconocen la versión 17 del último borrador del proyecto que circula entre despachos de la Cámara Alta. “No recibimos oficialmente los cambios porque siguen con los arreglos”, describió el formoseño.

Lo cierto es que el texto que se ponga en discusión la próxima sesión distará mucho del aprobado en comisión y que reglamentariamente debiera ser el que se ponga en debate. “Siempre tenemos la sorpresa que el último día presentan el despacho con múltiples modificaciones”, se quejó por las prácticas libertarias con los aliados.

Por estas horas, la bancada opositora intensificó los contactos con los indecisos a fin de poder voltear definitivamente el proyecto. “Estamos hablando con todos”, ratificó Mayans. Además confió detalles de sus cruces con Patricia Bullrich a lo largo de la discusión: “Cuando se suspendió el tratamiento por primera vez les pedí racionalidad en el tema, que revisen los puntos de la ley. Bullrich me dijo que fue ella quien logró sacar los Estados extranjeros no puedan comprar territorio ¡Miren de lo que estamos hablando!”

En el PJ señalan que el 5% de tierras extranjeras que existe en la actualidad implica una superficie similar a la de la provincia de Santa Fe y que ampliarlo al 25% es equiparable con la extensión de toda la provincia de Buenos Aires. “Estas modificaciones se hacen para las corporaciones”, coinciden. Señalan al FMI y al tecnomagnate Peter Thiel como parte de los beneficiados.

“Fíjese la consideración que tiene Thiel sobre lo que representa el Estado. Para él es un concepto obsoleto. El poder de ellos es el del dinero y hay una disputa muy importante en el mundo. Atropellan, matan por petróleo y territorio”, advirtió el Senador. En la misma línea, el secretario de asuntos agrarios del PJ, Julián Domínguez, detalló que este proyecto responde a “los magnates de la tecnología han decidido hacer un enclave en la Patagonia en medio del modelo anarcocapitalista de entrega y renuncia a nuestra soberanía de Javier Milei”.

Repasó que cuando se discutió la ley original en 2011 existían 20 proyectos similares, por lo que había un consenso y una política de Estado en torno a qué la titularidad de la tierra argentina quedara en manos de los argentinos.

En tanto, el jefe de bloque de Diputados, Germán Martinez insistió en que “no tiene sentido creerle a este gobierno”. “Debemos sostener la movilización, hablar con cada argentino haciéndole ver la importancia de ir en contra de esta ley y es muy importante que los distintos sectores del PJ podamos confluir a la movilización” para este jueves.