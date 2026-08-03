Aumento de alquileres en agosto: de cuánto es el incremento según cada contrato y cómo calcularlo

Cuánto aumentan alquileres de CABA

Los alquileres volverán a actualizarse durante agosto para aquellos contratos que tengan previsto un ajuste en ese mes. Sin embargo, el porcentaje de aumento dependerá del índice establecido en cada acuerdo, ya que actualmente conviven distintas modalidades de contratación tras la derogación de la Ley de Alquileres.

En la actualidad existen contratos firmados bajo la normativa anterior, acuerdos celebrados durante la reforma de 2023 y convenios pactados con libertad entre las partes luego del 29 de diciembre de ese año, cuando entró en vigencia el DNU que eliminó la ley.

Cuánto aumentan los alquileres en agosto

Los contratos firmados tras la derogación de la Ley de Alquileres suelen establecer actualizaciones trimestrales o cuatrimestrales utilizando distintos índices de referencia.

Contratos con ajuste por IPC

En los acuerdos que actualizan cada cuatro meses utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el incremento correspondiente a agosto será del 10,38%.

Como ejemplo:

Un alquiler de $700.000 pasará a $772.634 .

pasará a . Un alquiler de $900.000 aumentará a $993.387.

Contratos con ajuste por ICL

En los casos en que las partes acordaron continuar utilizando el Índice para Contratos de Locación (ICL), el ajuste previsto para agosto será del 11,97%.

Por ejemplo:

Un alquiler de $700.000 pasará a $783.780.

Cuánto aumentan los alquileres según contrato

Qué pasa con los contratos firmados bajo la antigua ley

Los contratos celebrados bajo la anterior Ley de Alquileres, que establecía una duración de tres años y actualizaciones anuales mediante el ICL, continúan vigentes hasta su vencimiento, aunque muchos de ellos ya realizaron su último ajuste y no registrarán nuevos aumentos durante agosto.

Lo mismo ocurre con los acuerdos celebrados bajo la reforma de octubre de 2023, que utilizaban el índice Casa Propia para las actualizaciones semestrales.

Qué ocurre con los contratos que vencen en agosto

Durante agosto también finalizarán numerosos contratos firmados en 2023 bajo la antigua legislación. Quienes deban renovar el alquiler deberán negociar un nuevo acuerdo bajo las reglas actuales, que permiten fijar libremente la duración del contrato, la frecuencia de los ajustes y el índice de actualización.

En la práctica, la mayoría de los nuevos contratos se celebran por dos años, con revisiones cada tres o cuatro meses y ajustes vinculados a la inflación.

Desde la derogación de la Ley de Alquileres, propietarios e inquilinos pueden acordar de manera libre:

La duración del contrato.

La periodicidad de los aumentos.

El índice de actualización que se aplicará.

Aumento de los alquileres en agosto

Por ese motivo, el incremento que corresponde en agosto dependerá exclusivamente de las condiciones pactadas en cada contrato y del mecanismo de ajuste previsto entre las partes.