Nicolás Occhiato rompió el silencio tras el nuevo escándalo de Luzu TV: "No estaba..."

Nico Occhiato rompió el silencio tras la nueva polémica que involucra a Luzu TV.

Luzu TV volvió a quedar en el centro de la polémica (luego de lo ocurrido con Flor Peña apenas un mes atrás). En esta ocasión, el revuelo se originó a partir de un segmento emitido en uno de los programas más exitosos del canal, donde un grupo de integrantes se burló de una bailarina de Pasión de Sábado.

El episodio tuvo lugar durante una emisión de Antes que Nadie, el ciclo encabezado por Diego Leuco, donde en uno de sus habituales segmentos de humor Martín Dardik, conocido popularmente como El Trinche, presentó el caso de Kiara Aldeco, una joven que había invitado a sus abuelos para que la acompañaran a verla bailar al ritmo de la cumbia. Antes de reproducir el video, uno de los presentes le consultó en tono de broma si la bailarina se había recibido, a lo que el humorista respondió: "No es una diplomatura, pero está ahí cerquita".

A continuación, el programa mostró un video publicado por la propia Kiara en TikTok, acompañado por la frase: "Mis abuelos me aplaudieron siempre tan fuerte que nunca me di cuenta de quien no lo hacía". En las imágenes aparecían primero sus abuelos y luego la cámara enfocaba a la joven mientras bailaba, un momento que provocó risas entre los integrantes del estudio. La secuencia generó un fuerte repudio en las redes, a punto tal de que la propia Aldeco se expresó públicamente al respecto. Ahora, quien rompió el silencio fue Nicolás Occhiato, gerente y creador de Luzu.

¿Qué dijo Occhiato sobre lo ocurrido con Kiara Aldeco?

A bordo de su auto, fue interceptado por diferentes movileros, quienes quisieron saber su parecer sobre lo acontecido en el ciclo de Leuco. "Yo no estaba en la situación", se excusó primeramente, aunque luego le señalaron que la joven lo había etiquetado en su descargo. "Pero no estaba en la situación, qué querés que te diga", sentenció, algo que llamó la atención de muchos, teniendo en cuenta cómo había sido su accionar cuando Flor Peña difundió la fake news sobre la salud del papá de Messi.