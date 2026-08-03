El Programa de Lenguas Originarias del Centro Universitario de Idiomas celebra dos décadas de enseñanza, difusión y preservación cultural.

El Centro Universitario de Idiomas (CUI) celebra el vigésimo aniversario de su Programa de Lenguas Originarias, una iniciativa que desde 2006 promueve la enseñanza, difusión y preservación del patrimonio lingüístico y cultural de los pueblos originarios de América Latina.

Para conmemorar estas dos décadas de trabajo, la institución realizará un Encuentro Intercultural libre y gratuito el sábado 8 de agosto, de 12 a 17, en la Sede Centro del CUI, ubicada en Junín 222, en la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta estará abierta a toda la comunidad e incluirá actividades vinculadas con las lenguas, la música, la literatura, las artesanías y la cocina andina.

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Veinte años dedicados a las lenguas originarias

Desde su creación, el programa se consolidó como un espacio de enseñanza y difusión de lenguas como guaraní, quechua, wichí, Gününa yajüch, mapuche, qom y nivaclé.

La propuesta académica incluye cursos anuales y talleres sobre lenguas, culturas y derechos indígenas, dictados por docentes nativos y descendientes de las distintas comunidades. En las clases se abordan también la historia, el arte y las filosofías de vida de los pueblos originarios, con el objetivo de ofrecer una mirada más amplia e integrada sobre la identidad cultural argentina.

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El programa parte de un principio de igualdad lingüística y busca visibilizar la diversidad cultural del continente, además de contribuir a la resignificación y preservación de las culturas originarias.

El Mapa de Lenguas Indígenas de la Argentina

Uno de los principales hitos del programa fue la organización del Congreso Nacional de Lenguas Indígenas, realizado en 2019 en la Sede Centro del CUI.

A partir de aquel encuentro se desarrolló el Mapa de Lenguas Indígenas en la República Argentina, un trabajo que reúne información sobre los idiomas que todavía se hablan en el territorio nacional y sobre aquellos que atraviesan procesos de revitalización.

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El mapa busca dar visibilidad a los pueblos indígenas que habitan el país y reconocerlos como sujetos colectivos de derecho, con sus propias lenguas y voces. La herramienta se mantiene en actualización permanente mediante el trabajo colaborativo con diferentes comunidades.

Desde 2024, el proyecto cuenta además con una versión digital interactiva. Tanto ese formato como la versión impresa se distribuyen gratuitamente.

“Decidimos liberar los derechos de autor del mapa para que pueda descargarse desde la página web del CUI y así poder compartirlo en diferentes espacios”, explicó Daniel Huircapan, profesor de la lengua Günün a yajüch.

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Traducción y acceso a la información

Además de su actividad pedagógica, el Programa de Lenguas Originarias participa en tareas de traducción e interpretación de materiales de difusión pública.

En los últimos años, el equipo del CUI brindó asistencia técnica a organismos como los ministerios de Salud y Transporte, ANSES, la Defensoría del Pueblo de la Nación y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, entre otras instituciones.

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Este trabajo tiene como finalidad contribuir al acceso a la información por parte de las distintas comunidades y garantizar que los contenidos públicos puedan estar disponibles en sus propias lenguas.

Cómo será la jornada intercultural del CUI

La celebración por el vigésimo aniversario contará con stands y muestras sobre lenguas originarias, cocina andina, artesanías e instrumentos musicales.

También habrá mesas de diálogo dedicadas a la cultura y la literatura, con la participación de escritores, artesanos e instituciones vinculadas con la temática.

Entre las actividades programadas se encuentra el taller experiencial de música “Encontrando el tono y armonización con instrumentos de viento andinos”, dictado por el profesor Rubén López. La jornada incluirá además un Bingo de las Lenguas Indígenas y otras propuestas culturales.

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Fecha, horario y lugar

El encuentro se realizará el sábado 8 de agosto, de 12 a 17, en la Sede Centro del CUI, ubicada en Junín 222, Ciudad de Buenos Aires.

La actividad será libre y gratuita, aunque la institución recomienda reservar el lugar con anticipación debido a que los cupos son limitados. La información institucional puede consultarse en el ⁠sitio oficial del Centro Universitario de Idiomas.