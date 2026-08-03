Atención AUH: cuánto cobrás por la Tarjeta Alimentar en agosto y por qué no aumenta este mes

Cuánto se cobra de AUH en agosto

La Prestación Alimentar, conocida popularmente como Tarjeta Alimentar, continuará sin cambios durante agosto de 2026. A diferencia de otras prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), este beneficio no se actualiza mensualmente por inflación, por lo que mantendrá los valores vigentes tras el último incremento aplicado.

La asistencia está destinada a garantizar el acceso a alimentos para familias con hijos, embarazadas y otros grupos alcanzados por el programa. El monto varía según la composición del grupo familiar y se acredita de manera automática junto con la prestación principal.

De cuánto es la Tarjeta Alimentar en agosto de 2026

Los montos vigentes para agosto son los siguientes:

Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $72.250.

$72.250. Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres o más hijos: $149.425.

Estos valores permanecen sin modificaciones desde la última actualización del beneficio.

Tarjeta Alimentar: fecha en que se cobra

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar

La Prestación Alimentar está dirigida a:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

con hijos de hasta 17 años inclusive. Personas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social , a partir de los tres meses de gestación.

, a partir de los tres meses de gestación. Titulares de la AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Madres que perciben una Pensión No Contributiva para Madre de siete hijos.

Tarjeta Alimentar: cuándo se cobra

La Tarjeta Alimentar no cuenta con un calendario de pagos propio. El beneficio se deposita automáticamente junto con la prestación principal que percibe cada titular, por lo que la fecha de acreditación coincide con el cronograma mensual de pagos de ANSES.

No es necesario realizar un trámite específico para cobrar la Prestación Alimentar. ANSES otorga el beneficio de manera automática a quienes cumplen con los requisitos establecidos, mediante el cruce de información de sus bases de datos.

Para evitar demoras en la acreditación, el organismo recomienda mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Calendario de pago de la AUH en agosto

El cronograma de pagos quedó establecido según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 10 de agosto.

10 de agosto. DNI terminados en 1: 11 de agosto.

11 de agosto. DNI terminados en 2: 12 de agosto.

12 de agosto. DNI terminados en 3: 13 de agosto.

13 de agosto. DNI terminados en 4: 14 de agosto.

14 de agosto. DNI terminados en 5: 17 de agosto.

17 de agosto. DNI terminados en 6: 18 de agosto.

18 de agosto. DNI terminados en 7: 19 de agosto.

19 de agosto. DNI terminados en 8: 20 de agosto.

20 de agosto. DNI terminados en 9: 21 de agosto.

La Prestación Alimentar está destinada exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. El beneficio puede utilizarse en comercios y ferias habilitados que cuenten con terminal de pago electrónico, con el objetivo de garantizar el acceso a productos de la canasta alimentaria para los hogares alcanzados.