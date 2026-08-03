Oficializan un bono extraordinario de $50.000 para las Fuerzas Armadas y de Seguridad: cómo se pagará junto con los sueldos de agosto

Cuánto cobran de aumento las fuerzas armadas

El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija extraordinaria de $50.000 para el personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales y de seguridad federales. La medida fue establecida mediante los decretos 695/2026 y 696/2026, publicados este lunes en el Boletín Oficial.

El beneficio, de carácter excepcional, remunerativo y no bonificable, se abonará por única vez junto con los haberes correspondientes al mes de agosto y alcanza a miles de efectivos que prestan servicios en las distintas fuerzas nacionales.

La decisión fue instrumentada a través de dos decretos separados, uno correspondiente al Ministerio de Defensa y otro al Ministerio de Seguridad Nacional, aunque ambos establecen el mismo monto y las mismas condiciones para el pago del bono.

Fuerzas armadas con bono adicional

Quiénes cobrarán el bono de $50.000

En el ámbito del Ministerio de Defensa, la suma extraordinaria alcanza al personal militar en actividad del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, además del personal en actividad de la Policía de Establecimientos Navales y del personal civil de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Según el texto oficial, la medida busca adecuar los ingresos del personal "a fin de mantener los estándares adquisitivos de sus remuneraciones", teniendo en cuenta la responsabilidad y dedicación que demandan las funciones que desempeñan.

Por su parte, el decreto correspondiente al Ministerio de Seguridad Nacional extiende el beneficio al personal en actividad de:

Gendarmería Nacional Argentina (GNA), incluidos los alumnos.

Prefectura Naval Argentina (PNA).

Policía Federal Argentina (PFA).

Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), incluidos los alumnos.

Servicio Penitenciario Federal (SPF), incluidos los alumnos.

Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

El Gobierno fundamentó la decisión señalando que apunta a "reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación" del personal de las fuerzas policiales y de seguridad federales.

Cuánto cobran las FFAA en agosto

De cuánto es el bono y cuándo se cobra

La suma extraordinaria será de $50.000 por persona y se liquidará junto con los haberes correspondientes al mes de agosto. El bono tiene carácter remunerativo, por lo que será considerado para el cálculo de aportes y contribuciones previsionales. Sin embargo, también es no bonificable, lo que significa que no integrará la base de cálculo para adicionales, suplementos o compensaciones salariales que se determinan como porcentaje del sueldo.

Asimismo, ambos decretos facultan a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público para dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la aplicación de la medida. El gasto será afrontado con las partidas presupuestarias asignadas a cada una de las jurisdicciones involucradas.

Otras medidas para las Fuerzas Armadas

La suma fija de agosto se incorpora a otras medidas adoptadas por el Gobierno durante este año para el personal de las Fuerzas Armadas. En junio, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 473/2026, el Poder Ejecutivo creó un suplemento por título académico destinado a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Ese adicional establece incrementos de entre 10% y 25% sobre el haber mensual bruto, según el nivel de formación acreditado —tecnicaturas, títulos universitarios o posgrados—, y tiene carácter permanente.

Posteriormente, a fines de julio, el Gobierno reglamentó ese beneficio y amplió el universo de alcanzados, incorporando a todos los militares que acrediten títulos reconocidos por las leyes de Educación Superior, Educación Técnico Profesional y Educación Nacional.

La reglamentación también estableció que, en caso de poseer más de un título, solo se reconocerá el de mayor nivel académico y que el suplemento comenzará a liquidarse a partir del primer día del mes siguiente a la presentación de la documentación correspondiente ante la autoridad competente de cada fuerza.