En Argentina, Mercado Pago y Naranja X son dos de las billeteras virtuales más usadas para pagar, transferir y hacer rendir la plata desde el celular.

Se parecen en lo básico, pero cuando mirás los números y las condiciones concretas, cada una gana en un terreno distinto. Esto es lo que las diferencia hoy.

¿Cuánto rinde tu plata en cada una?

Es la diferencia que más plata mueve. A julio de 2026, la cuenta remunerada de Naranja X paga 17% TNA sobre el saldo, y lo hace de forma automática: no tenés que invertir ni inmovilizar nada, y el dinero queda disponible al instante para pagar o transferir.

Mercado Pago rinde a través de un fondo común de inversión (money market): 17,5% TNA a la misma fecha, con el dinero disponible en el momento.

Dos aclaraciones honestas:

Naranja X remunera hasta un tope de saldo; el excedente por encima de ese límite no genera intereses. Si estacionás montos grandes, mirá el fondo de Mercado Pago o los "Frascos" de Naranja X, plazos cortos que a julio de 2026 pagan 29% a 7 días, 30% a 14 y 32% a 28.

Las tasas se mueven rápido: vienen a la baja en todo el sistema y la foto de hoy puede cambiar en semanas. Confirmá el número vigente en cada app antes de decidir.

Transferencias y costos: ¿hay letra chica?

En lo básico, empatan: abrir y mantener la cuenta en pesos es gratis en las dos, y transferir por CVU/CBU no tiene costo, las 24 horas.

La diferencia está en los límites. Naranja X permite transferir hasta $19.600.000 por día desde la app (mayores de 18). Mercado Pago maneja los ingresos desde cuentas vinculadas en un rango de $1.000 a $10.000.000 por día, ajustable según tu actividad. Para el uso cotidiano, ninguno de los dos topes te va a quedar corto.

Cuotas y financiación

Acá Naranja X tiene una carta propia: podés pagar en cuotas con QR y servicios hasta $300.000 sin usar la tarjeta ni la plata de la cuenta. Es financiación directa desde la billetera, sin tarjeta de crédito de por medio. Mercado Pago juega con volumen: ofrece hasta 12 cuotas en compras, apoyado en su red de comercios y tarjetas. Si buscás plazos largos y variedad, tiene más espalda.

Amplitud de servicios: acá gana Mercado Pago

Seamos claros: si lo que querés es concentrar todo en una sola app, Mercado Pago tiene el ecosistema más amplio. Pagás el colectivo y el subte con su QR, recargás SUBE y celular, tenés lector para cobrar (Point) y una lista larguísima de servicios e impuestos.

Naranja X ofrece más de 3.000 servicios e impuestos y un QR interoperable (funciona en cualquier comercio con QR, sin importar de qué billetera sea). Cubre de sobra el día a día, pero su catálogo es más acotado. Si tu prioridad es la amplitud pura, la ventaja es de Mercado Pago.

Facilidad de uso

Mercado Pago muestra muchas funciones desde el arranque: potente, pero más cargado. Naranja X apuesta a lo contrario —menos opciones en pantalla, recorrido más directo— y, para operaciones frecuentes como pagar, transferir o ver el saldo, suele resolverse en menos pasos. Si valorás una app que no te haga pensar, Naranja X corre con ventaja.

Requisitos para abrir cada cuenta

En las dos alcanza con ser mayor de edad y tener DNI, la apertura es online y no hay costos de apertura ni de mantenimiento en pesos. Naranja X ofrece además la Cuenta Gratuita Universal para quienes no tienen ninguna cuenta bancaria, solo con DNI.

Entonces, ¿cuál te conviene?

Naranja X, si tu prioridad es que la plata quieta rinda más, la simplicidad de la app y las cuotas sin tarjeta para el gasto de todos los días. Es la opción más redonda para el uso cotidiano en 2026.

Mercado Pago, si necesitás un solo lugar para resolver la mayor cantidad de servicios, transporte, cobros y plazos largos de financiación.

La mayoría no elige una y descarta la otra: usan Naranja X para que el saldo rinda y para el pago simple, y Mercado Pago cuando aparece un servicio o una cuota que solo está ahí. Mirá la comparación con tus propios números —cuánto saldo dejás quieto, qué servicios pagás, cuántas cuotas hacés— y ahí tenés la respuesta real.