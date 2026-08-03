Catorce muertos y miles de desplazados tras lluvias e inundaciones en el sur de India

FOTO DE ARCHIVO: Foto referencial de un hombre abriendo un paraguas para protegerse de la lluvia mientras atraviesa una estación de autobuses inundada en Kochi, India

Las fuertes lluvias y las inundaciones azotaron algunas zonas del sur ‌de India durante ‌el fin de semana, causando la muerte de al menos 11 personas y el desplazamiento de miles en el estado de Kerala, además de provocar un deslizamiento de tierra que se cobró ​la vida ⁠de al menos tres personas en ‌el vecino estado de Karnataka, según ⁠informaron las autoridades y ⁠los medios de comunicación.

• El número de fallecidos en incidentes relacionados con las lluvias ⁠ascendió a 11 el domingo y ​casi 7.700 personas fueron ‌evacuadas a unos 275 ‌campamentos de acogida repartidos por todo Kerala, ⁠según un ministro del gobierno regional.

• El ministro principal de Kerala, V. D. Satheesan, dijo el lunes que ​se reuniría ‌con los responsables del distrito para revisar la organización de los campamentos de acogida. El domingo, señaló que habían comenzado las operaciones ⁠de limpieza en las zonas afectadas por las inundaciones.

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• Es probable que el estado registre fuertes vientos y lluvias moderadas en algunas zonas el lunes, según informó la autoridad estatal de gestión de catástrofes.

• Las fuertes ‌lluvias también obligaron a cerrar muchos colegios en todo el estado, mientras que el Gobierno aplazó un examen de selección de profesores a nivel estatal.

• En el ‌estado vecino de Karnataka, al norte, las fuertes lluvias provocaron un deslizamiento de tierra que ‌causó la ⁠muerte de una pareja y su hijo el sábado, informó ​el periódico The Hindu.

Con información de Reuters