Catorce muertos y miles de desplazados tras lluvias e inundaciones en el sur de India

Las fuertes lluvias y las inundaciones azotaron algunas zonas del sur de India durante el fin de semana, causando la muerte de al menos 11 personas y el desplazamiento de miles en el estado de Kerala, además de provocar un deslizamiento de tierra que se cobró la vida de al menos tres personas en el vecino estado de Karnataka, según informaron las autoridades y los medios de comunicación.
• El número de fallecidos en incidentes relacionados con las lluvias ascendió a 11 el domingo y casi 7.700 personas fueron evacuadas a unos 275 campamentos de acogida repartidos por todo Kerala, según un ministro del gobierno regional.
• El ministro principal de Kerala, V. D. Satheesan, dijo el lunes que se reuniría con los responsables del distrito para revisar la organización de los campamentos de acogida. El domingo, señaló que habían comenzado las operaciones de limpieza en las zonas afectadas por las inundaciones.
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• Es probable que el estado registre fuertes vientos y lluvias moderadas en algunas zonas el lunes, según informó la autoridad estatal de gestión de catástrofes.
• Las fuertes lluvias también obligaron a cerrar muchos colegios en todo el estado, mientras que el Gobierno aplazó un examen de selección de profesores a nivel estatal.
• En el estado vecino de Karnataka, al norte, las fuertes lluvias provocaron un deslizamiento de tierra que causó la muerte de una pareja y su hijo el sábado, informó el periódico The Hindu.
Con información de Reuters