Australia confirma la primera mortandad masiva de aves marinas a causa de la gripe aviar H5N1

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra un tubo de ensayo etiquetado como "Gripe aviar", huevos y la bandera de Australia.

Australia ​advirtió el lunes sobre el riesgo de una mayor propagación de la gripe aviar H5N1, después de ‌que se produjera su primer ‌episodio de mortalidad masiva entre aves marinas, en el que murieron unos 50 charranes de cresta grande frente a la costa al sur de Adelaida.

Sin embargo, aún no hay pruebas de la presencia del virus en las explotaciones avícolas australianas, muchas de las cuales se han blindado para ​proteger a las aves ⁠de corral desde que se detectó por primera vez ‌en junio.

La ministra de Agricultura, Julie Collins, dijo ⁠que las pruebas confirmaron la ⁠presencia de la gripe aviar H5N1 en un grupo de 49 charranes muertos y 35 enfermos que fueron localizados el viernes ⁠mediante vigilancia en helicóptero en unas rocas frente al cabo ​Jaffa, a 250 kilómetros de Adelaida.

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"Los australianos ‌deben prepararse para una mayor ‌propagación y un número cada vez mayor de animales ⁠silvestres afectados", dijo a los periodistas en Canberra, la capital.

"Este es el primer caso confirmado de mortalidad masiva", añadió. "Una vez que la gripe aviar H5 se propaga entre la ​fauna silvestre ‌y en el entorno natural, no es posible evitar pérdidas significativas, que es lo que estamos empezando a observar ahora".

El recuento de Australia, con 74 casos confirmados, se extiende por estados como Australia Occidental ⁠y Queensland, aunque la mayoría de los casos se han registrado en Australia Meridional, señaló Collins.

Australia y Nueva Zelanda —que registró su primer caso de H5N1 el mes pasado— llevan años preparándose para el virus, con medidas como una mayor bioseguridad en las granjas, pruebas a las aves costeras, la vacunación de especies vulnerables ‌y simulacros de planes de respuesta.

El virus ha matado a cientos de millones de aves y mamíferos en los últimos años, causando pérdidas de miles de millones de dólares a los avicultores, infectando al ganado en Estados Unidos y llenando las ‌playas de cadáveres de aves y focas.

La gripe aviar H5N1 puede infectar a los seres humanos que entren en contacto con animales ‌infectados. Sin embargo, ⁠el número de casos en todo el mundo es reducido y las autoridades afirman que ​el riesgo para los seres humanos es bajo.

Con información de Reuters