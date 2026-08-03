Linda Blair habló tras el allanamiento de su casa tras un presunto delito: qué encontraron las autoridades en su propiedad

Linda Blair habló tras el allanamiento de su casa tras un presunto delito.

La estrella de cine Linda Blair fue protagonista de un reciente escándalo luego de que el portal TMZ informara el allanamiento de su casa por más de 70 integrantes de distintas agencias gubernamentales y fuerzas de seguridad. La actriz de El Exorcista emitió un comunicado público, ya que las autoridades encontraron 200 perros en el operativo.

El procedimiento de allanamiento se realizó durante la mañana del 31 de julio en la casa de Los Ángeles de Linda Blair, en la que la Policía encontró alrededor de 200 perros en su predio. La cifra supera ampliamente la cantidad autorizada por el permiso con el que cuenta la actriz y aunque el operativo no estuvo vinculado con una causa penal ni con una acusación criminal, las autoridades verificaron posibles infracciones vinculadas a la cantidad de animales que habitan el recinto.

Según informó TMZ, el permiso de Linda Blair la autoriza a albergar aproximadamente 60 perros. A partir de este marco, y tras el hallazgo de 200 en el predio, los funcionarios del Servicio de Control de Animales realizaron una inspección de las condiciones de salud de los animales y se determinó no trasladarlos a otro lugar.

Qué dijo Linda Blair tras el allanamiento a su casa

La actriz se mantuvo en la propiedad durante todo el allanamiento policial y horas después emitió un comunicado público en su cuenta de Instagram, donde llevó tranquilidad a sus seguidores y explicó lo ocurrido. “Hola a todos, soy yo, Linda B. Solo quería comunicarme porque hoy recibimos una visita sorpresa muy grande. Y resulta que no hay nada más que algo de papeleo y algunos diagramas nuevos. Y cosas, pero como todos saben, he estado tratando de mudarme durante los últimos dos años realmente. Y es imperativo para mi salud y para tratar de ayudar a más animales”, sostuvo la actriz frente a cámara.

“Pero está todo en las noticias en este momento, así que quería comunicarme, hacerles saber que estoy bien. Los animales están bien. Y solo tenemos algo de papeleo que debe ser resuelto. Y de eso se trataba todo esto. No sé por qué no se usa más el correo para notificar a alguien. Solo digo”, agregó, enojada ante cómo se llevó a cabo el procedimiento.

Por otro lado, la actriz de El Exorcista agradeció todas las ayudas y donaciones para poder mantener la salud de los 200 perros: “Las donaciones siempre son bienvenidas. Saben que quiero mudarme. Amamos a los voluntarios y a los hogares de acogida. Y es una gran crisis la que estamos enfrentando en California y en todo el país. Así que cualquier apoyo significaría mucho”.