Cuba se sume en la oscuridad tras colapso de su red eléctrica

La red eléctrica nacional de Cuba sufre un colapso por tercera vez en julio

​La red eléctrica de Cuba colapsó a última hora del domingo, informó ‌el operador ‌estatal, dejando a oscuras a la isla de unos 10 millones de habitantes, en momentos en que los apagones son cada vez más frecuentes.

El apagón se produce después de tres ​cortes de ⁠energía a nivel nacional ocurridos en ‌julio y coincide con el ⁠bloqueo petrolero impuesto por ⁠Estados Unidos, que agrava la presión sobre la envejecida infraestructura energética de la ⁠isla.

La Unión Eléctrica de Cuba ​no ofreció más detalles sobre ‌la situación en ‌sus publicaciones en X y Facebook.

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La ⁠presión sobre el sistema eléctrico ha aumentado mientras la isla enfrenta dificultades para asegurar importaciones de combustible.

El ​país perdió ‌una fuente clave de suministro tras el bloqueo petrolero impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, luego del derrocamiento del presidente ⁠venezolano Nicolás Maduro.

Venezuela había sido durante mucho tiempo el principal proveedor de petróleo de Cuba, mientras que las importaciones procedentes de México también se han interrumpido ante el aumento de la presión ‌estadounidense.

La crisis eléctrica coincide con una cautelosa apertura del sector energético cubano, estrictamente controlado por el Estado, impulsada por la escasez de combustible y las severas ‌sanciones de Estados Unidos.

La Habana autorizó recientemente su primera empresa de importación de ‌combustible con ⁠respaldo extranjero y permitió que cerca de 200 empresas cubanas ​participaran en la distribución mayorista de combustibles.

Con información de Reuters