Tiene solo 250 habitantes y celebra una experiencia gastronómica inmersiva: el pueblo bonaerense clave para una escapada de invierno

Tiene solo 250 habitantes y celebra una experiencia gastronómica inmersiva: el pueblo bonaerense clave para una escapada

Entre los múltiples pueblos de la provincia de Buenos Aires hay uno que ofrecerá una propuesta ideal para planear una escapada de invierno llena de sabores tradicionales: Cazón. Se trata de un destino dentro del partido de Saladillo que ofrece una experiencia gastronómica inmersiva, ideal para quienes buscan desconectarse y aprender a sumar nuevos alimentos a la dieta diaria.

Así será la experiencia gastronómica en Cazón: ideal para una escapada de invierno

La propuesta, denominada Modo Domo Cazón, se realizará el próximo sábado 8 y domingo 9 de agosto en la antigua Pulpería de Cazón. La propuesta, a cargo de Ina de la Serna y Martín Lui -referentes de la Cocina Viva y la alimentación basada en plantas-, contará con un taller práctico, la degustación de recetas a base de plantas y un almuerzo de tres pasos.

Durante el taller, los participantes descubrirán herramientas prácticas para transformar su manera de cocinar y alimentarse. Durante la jornada se abordarán los beneficios de la fermentación, el rol de los probióticos y prebióticos, la importancia de la microbiota para la salud, el uso de semillas, brotes y germinados, además de técnicas sencillas para sumar alimentos vivos y más nutritivos a la alimentación diaria.

La experiencia cuenta con un taller de cocina y la posibilidad de disfrutar un menú de pasos

El encuentro incluirá la elaboración y degustación de recetas como kéfir de agua, chucrut, germinados, agua enzimática, quesos y yogures vegetales, leches vegetales, aderezos, jugos, brownie de semillas, chía pudding, panqueques sin TACC, rawmesan, dulce de dátiles y mermelada viva. Todas las preparaciones son basadas en plantas, libres de gluten, refinados y lácteos, sin aditivos ni conservantes y, en un 90%, sin cocción, preservando así el valor nutricional de los alimentos.

Además de las tres horas de clase práctica, la propuesta incluye degustación de todas las preparaciones realizadas, un recetario digital con el paso a paso de cada elaboración y una ronda de consultas para que cada participante pueda aplicar estos conocimientos en su vida cotidiana.

La propuesta es de dos jornadas y, durante el domingo, el evento continuará con un almuerzo de tres pasos en la emblemática Pulpería de Cazón, también con alimentos naturales. La propuesta es la siguiente:

Entrada : Bruschetta de trigo sarraceno. Pan integral sin TACC de fermentación lenta, untado con un delicioso delicrem (queso a base de cajú), pesto de albahaca fresca, girgolas, chucrut tradicional (fermento láctico a base de repollo) y brotes vivos de alfalfa.

: Bruschetta de trigo sarraceno. Pan integral sin TACC de fermentación lenta, untado con un delicioso delicrem (queso a base de cajú), pesto de albahaca fresca, girgolas, chucrut tradicional (fermento láctico a base de repollo) y brotes vivos de alfalfa. Plato Principal: Canelones con salsa rosa. Masa artesanal de quinoa teñida con cúrcuma natural, rellenos de una suave ricotta de almendras, espinaca y cebollas caramelizadas en miel orgánica. Todo coronado con una salsa mixta de tomate y cajú.

Canelones con salsa rosa. Masa artesanal de quinoa teñida con cúrcuma natural, rellenos de una suave ricotta de almendras, espinaca y cebollas caramelizadas en miel orgánica. Todo coronado con una salsa mixta de tomate y cajú. Postre: Torta moka de castañas de cajú con base brownie, sin cocción a base de semillas, acompañada por un café de algarroba.

Por qué Cazón es el sitio ideal para una escapada de invierno

Ubicado a 15 kilómetros de la ciudad de Saladillo y a unos 170 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Cazón es una de las localidades rurales más singulares de la provincia: tiene apenas 250 habitantes y está lleno de naturaleza. El destino es conocido como el Pueblo del Millón de Árboles, gracias al histórico Vivero Municipal Eduardo L. Holmberg, uno de los más importantes y antiguos de Buenos Aires, con más de 200 hectáreas de especies forestales, senderos y árboles centenarios.

Se trata de un pueblo que es ideal para hacer una escapada de desconexión en la que se puede frenar y reconectarse con los ritmos de la naturaleza. La experiencia no solo invita a disfrutar de un fin de semana diferente y lleno de aprendizaje, sino también a conocer nuevos paisajes y los sabores locales.