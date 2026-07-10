El escenario del empleo en la Argentina ingresa en una etapa de profundas transformaciones operativas y legales. Con la puesta en vigencia de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, el gobierno de Javier Milei busca reducir de manera drástica la burocracia estatal y avanzar en la formalización del empleo. Desde la óptica del oficialismo, los cambios apuntan a actualizar normativas vigentes y facilitar las contrataciones; sin embargo, en la práctica cotidiana de los trabajadores, la reforma introduce giros drásticos en los recibos de sueldo, las vacaciones, las indemnizaciones y las horas extra.

En materia puramente administrativa, la reforma impulsa la digitalización obligatoria de los trámites laborales, otorgando plena validez jurídica a los recibos de sueldo y la documentación electrónica.

Uno de los puntos más sensibles de la nueva reglamentación gira en torno a la jornada de trabajo. La normativa contempla la posibilidad de ampliar la jornada diaria mediante sistemas de banco de horas, compensaciones y extensiones que pueden alcanzar un máximo de 12 horas diarias.

Bajo este esquema, las horas adicionales dejan de abonarse de forma inmediata con los recargos del 50% o 100% que fijaba la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). En su lugar, esas horas se acumulan en una cuenta individual: el empleado podrá cumplir jornadas extendidas durante semanas de alta producción y luego compensar ese esfuerzo con días libres o jornadas reducidas en períodos de menor actividad, sin recibir un pago extra. En sintonía con esto, se modifican las reglas tradicionales sobre el descanso anual:

Sin límite de temporada: Se habilita el otorgamiento de las vacaciones en cualquier momento del año, rompiendo con el clásico período estival obligatorio.

Se habilita el otorgamiento de las vacaciones en cualquier momento del año, rompiendo con el clásico período estival obligatorio. Fraccionamiento: Se permite dividir las vacaciones en tramos, con la única condición de que no sean inferiores a siete días consecutivos.

Se permite dividir las vacaciones en tramos, con la única condición de que no sean inferiores a siete días consecutivos. Garantía estival: La ley garantiza que cada trabajador pueda tomar un período de descanso en verano al menos una vez cada tres años, salvo que el propio empleado opte explícitamente por lo contrario.

Nuevas reglas para indemnizaciones, PyMEs y convenios

El articulado de la Ley N° 27.802 plantea un fuerte cambio en el cálculo de indemnizaciones y créditos laborales derivados de juicios. Las actualizaciones de los montos litigiosos quedarán atadas exclusivamente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés anual del 3%, una medida que busca poner un tope a los montos que suelen fijar los jueces en procesos extensos. Asimismo, la ley establece que la responsabilidad por costas (incluyendo honorarios) no puede exceder el 25% del monto de la sentencia..

Este paquete de medidas se acopla a la estructura del fondo de cese laboral (heredado de la Ley Bases) donde el propio trabajador aporta mensualmente un porcentaje de su salario para autofinanciar su futura compensación por despido. Finalmente, la reforma consagra la flexibilización de los convenios colectivos, promoviendo de forma directa los acuerdos por empresa por encima de las paritarias de actividad.

La premisa oficial establece que las actualizaciones salariales deberán priorizar la productividad, el desempeño y la sustentabilidad económica de cada firma, relegando a un segundo plano las cláusulas de actualización automática vinculadas de manera directa a la inflación.