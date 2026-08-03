Las marmotas son uno de los roedores terrestres más grandes del mundo. Se los conoce por habitar zonas de montaña y por sus largos períodos de hibernación, pero ahora son más reconocidos aún por una situación insólita: tener una cuenta de OnlyFans. Así lo dispusieron investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) para hacerle frente a los recortes a la ciencia que atraviesa Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump.

Esta medida poco convencional se lleva adelante con el objetivo de financiar su investigación. Según explicó el profesor de ecología y biología evolutiva Daniel Blumstein, ante la falta de fondos decidieron crear "Only Marms", un perfil con imágenes y videos de estos animales para recaudar dinero para suministros básicos. El equipo trabaja con ejemplares de vientre amarillo (Marmota flaviventer) en las montañas rocosas de Colorado.

La idea nació mientras Blumstein se encontraba en un campo de Gothic, Colorado, observando al animal mientras se lamentaba por los recortes en su área. Cuando regresó al laboratorio, le comentó a sus colegas sobre una posibilidad inesperada para recaudar el dinero que necesitaban. Al principio, hubo quienes tuvieron opiniones divididas. Pero uno de sus alumnos de posgrados le sugirió el nombre del perfil: "Only Marms". Allí comparten material de investigación sobre las marmotas silvestres, un género parecido a las ardillas con garras afiladas y orejas peludas.

¿Cómo es la cuenta de Only Marms?

En los videos se observa a los animales excavando nidos o corriendo por las rocas. Si bien el perfil ofrece suscripciones gratuitas, pide propinas para destinar la financiación de los estudios de campo que realiza el equipo de la Universidad de California. Blumstein exploicó que es "apto para todo público" y que "no sexualizan" a los animales. “Solo nos vamos a divertir compartiendo”, afirmó en diálogo con The New York Times.

El trabajo de los investigadores consiste en monitorear el comportamiento de las marmotas y sus linajes para entender, por ejemplo, cómo reaccionan estos ejemplares a los cambios ambientales. Para ello, analizan a los animales del Laboratorio Biológico de las Montañas Rocosas en Crested Butte, Colorado, que estudia a las de vientre amarillo de la zona desde 1962.

En paralelo, el equipo de la UCLA promocionó la página de Instagram, prometiendo "¡Contenido de marmotas sin censura!". Según informaron sus creadores, hasta hace una semana la cuenta tuvo cerca de 2900 visitas y 112 suscriptores, por lo que facturaron 650 dólares en propinas, un monto por debajo de lo que se requiere para seguir con la investigación en el futuro.

Donaciones para afrontar la crisis

Emily Renkey, una de las integrantes del equipo de investigaciones, comentó que “la mayoría de las personas dona unos 10 dólares", por lo que cree que "hay un interés real y creciente" de lo que están haciendo. Antes de incursionar en la plataforma de contenido para adultos, los científicos habían solicitado subvenciones a varias instituciones, pero no lograron conseguir los fondos necesarios.

En este sentido, el líder del grupo comentó hay muy pocos estudios que hayan durado más de tres años. Los investigadores han usado parte de sus fondos personales para mantener el programa vivo y suministrando las subvenciones que aún les queda, pero estiman no sea suficiente. Además, aseguró que el perfil de las marmotas en Only Fans no podría generar las decenas de miles de dólares que se necesitan para respaldar las investigaciones.

¿Cómo viven las marmotas?

Según el sitio de INaturalist, las marmotas son animales bien adaptadas al frío gracias a sus cuerpos rechonchos, denso pelo, orejas reducidas y gran cola. También viven en familias constituidas por una pareja y sus crías, en madrigueras que ellas mismas construyen.

Su peso es de 8 kilos, miden 55 centímetros y 18 de alto, y viven alrededor de 15 años. Aunque viven en zonas montañosas, no suelen ir a sitios elevados. También se lo encuentran en zonas boscosas y con temperaturas muy bajas.

Al ser herbívoros, se alimentan de vegetales como gramíneas, bayas silvestres, raíces, etc. Su madurez sexual la alcanzan a los dos años y el tiempo de gestación ronda los cincos meses y pueden tener entre cuatro y cinco crías durante el parto.