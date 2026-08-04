El mundo del espectáculo llora la muerte de una actriz muy querida: tenía 82 años.

Dolor en el mundo del espectáculo. Mary Rivera, la actriz filipina que dio vida a la abuela de Ned Leeds en Spider-Man: No Way Home, murió a los 82 años. Aunque su aparición en la exitosa película de Marvel fue breve, quedó ligada a uno de los momentos más emblemáticos del filme y marcó un hito para la representación de la comunidad filipina en Hollywood.

Mary Rivera falleció el 15 de abril en Honolulu, Hawái, a los 82 años. Según informó TMZ, la actriz había sufrido un accidente cerebrovascular antes de su muerte.

Nacida el 2 de junio de 1943 en la provincia filipina de Iloilo, estudió en la Universidad de San Agustín, donde obtuvo un título en Educación en 1964. Tras finalizar sus estudios trabajó en una emisora de radio y, años más tarde, se estableció en Hawái, donde ejerció como docente y también fue misionera de la iglesia antes de retirarse.

El mundo del espectáculo llora la muerte de una actriz muy querida: tenía 82 años.

Cómo consiguió su papel en la película de Marvel

Rivera no era actriz profesional cuando obtuvo el papel de la abuela de Ned Leeds, personaje interpretado por Jacob Batalon. Consiguió la oportunidad luego de enviar un video de audición a los productores de Spider-Man: No Way Home, quienes habían publicado una convocatoria en Facebook para encontrar a una actriz filipina de entre 50 y 90 años.

En una entrevista con Star FM Baguio, Rivera contó que fue su hija, Angela Kelly, quien encontró el anuncio y la animó a presentarse. Para la prueba eligió recitar fragmentos de la novela Las uvas de la ira.