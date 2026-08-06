Arabia Saudita prevé ataques inminentes desde el norte y el sur, según un alto cargo

FOTO DE ARCHIVO-partidarios de los hutíes organizan una manifestación contra Arabia Saudí en medio de la escalada de tensiones con el reino

Arabia Saudita prevé ataques coordinados inminentes desde el norte y ‌el sur ‌de milicias iraquíes y de los hutíes de Yemen, bajo la supervisión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, dijo el jueves un alto ​cargo del ⁠reino.

El funcionario, que habló bajo ‌condición de anonimato, dijo ⁠que informes de ⁠inteligencia de Arabia Saudita, Estados Unidos y otros países de la región indicaban ⁠que sitios civiles y ​económicos podrían ser blanco de ‌los ataques, incluidas infraestructuras ‌energéticas, puertos y aeropuertos.

Arabia Saudita también ⁠había observado movimientos de drones y misiles, lo que sugería operaciones coordinadas desde ambas direcciones, añadió ​el ‌funcionario.

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El funcionario señaló que las amenazas denunciadas resultaban especialmente alarmantes, ya que Riad seguía buscando la distensión y ⁠una solución negociada.

La fuente añadió que los contactos con todas las partes, incluido Irán, y los esfuerzos de mediación parecían avanzar "en la dirección correcta", y que los ataques ‌planeados podrían tener como objetivo entorpecer las gestiones diplomáticas.

El funcionario señaló que la cooperación entre Arabia Saudita y Washington seguía siendo "muy estrecha" en ‌todos los niveles, incluida la colaboración operativa con el Mando Central estadounidense, y ‌que ⁠el reino estaba preparado para responder a cualquier agresión.

Con información de Reuters