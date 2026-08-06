Arabia Saudita prevé ataques inminentes desde el norte y el sur, según un alto cargo

Arabia Saudita prevé ataques coordinados inminentes desde el norte y el sur de milicias iraquíes y de los hutíes de Yemen, bajo la supervisión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, dijo el jueves un alto cargo del reino.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que informes de inteligencia de Arabia Saudita, Estados Unidos y otros países de la región indicaban que sitios civiles y económicos podrían ser blanco de los ataques, incluidas infraestructuras energéticas, puertos y aeropuertos.
Arabia Saudita también había observado movimientos de drones y misiles, lo que sugería operaciones coordinadas desde ambas direcciones, añadió el funcionario.
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El funcionario señaló que las amenazas denunciadas resultaban especialmente alarmantes, ya que Riad seguía buscando la distensión y una solución negociada.
La fuente añadió que los contactos con todas las partes, incluido Irán, y los esfuerzos de mediación parecían avanzar "en la dirección correcta", y que los ataques planeados podrían tener como objetivo entorpecer las gestiones diplomáticas.
El funcionario señaló que la cooperación entre Arabia Saudita y Washington seguía siendo "muy estrecha" en todos los niveles, incluida la colaboración operativa con el Mando Central estadounidense, y que el reino estaba preparado para responder a cualquier agresión.
Con información de Reuters