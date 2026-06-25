Un terremoto de magnitud 6,9 sacude el noreste de Japón

Un hombre observa un edificio con una pared dañada por el terremoto en Hachinohe, prefectura de Aomori, Japón

Un ​terremoto de magnitud 6,9 sacudió el jueves la costa noreste de Japón, pero no se emitió ninguna ‌alerta de tsunami, no ‌se registraron heridos de inmediato y no se detectaron anomalías en las instalaciones nucleares, informaron las autoridades.

El Gobierno japonés ha creado un equipo de emergencia para recabar información sobre el terremoto en la región de Tohoku y está preparado para llevar a cabo operaciones ​de socorro, dijo ⁠a los periodistas el secretario jefe del Gabinete, Minoru ‌Kihara.

El epicentro del terremoto, que se produjo ⁠a unos 50 km de ⁠profundidad, se situó frente a la costa de la prefectura de Iwate, y no se esperaban daños por tsunami, ⁠salvo ligeras variaciones en el nivel del mar, ​según la Agencia Meteorológica de Japón.

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En ‌la escala de intensidad japonesa ‌de 0 a 7, la zona más afectada fue ⁠la prefectura de Aomori, con una intensidad superior a 6, un nivel definido como aquel en el que resulta imposible mantenerse en pie o moverse sin ​arrastrarse.

La compañía ‌eléctrica Tohoku Electric Power dijo que no se detectaron anomalías en sus centrales nucleares de Onagawa y Higashidori, esta última inactiva. Las instalaciones nucleares cercanas de Tokyo Electric Power y otras empresas tampoco ⁠registraron anomalías, informó la Autoridad de Regulación Nuclear.

La compañía ferroviaria East Japan Railway dijo que había suspendido algunos trenes, incluidos los servicios del tren de alta velocidad Tohoku Shinkansen, tras el terremoto. Las autopistas de Aomori se cerraron para realizar inspecciones.

Los terremotos son habituales en Japón, una de las ‌zonas con mayor actividad sísmica del mundo. Japón concentra aproximadamente una quinta parte de los terremotos de magnitud 6 o superior que se producen en el mundo.

En marzo de 2011, la costa noreste se vio azotada por un ‌terremoto de magnitud 9 —el más fuerte registrado en Japón— y por un tsunami de grandes proporciones. Estos sucesos desencadenaron la ‌peor crisis ⁠nuclear del mundo desde Chernóbil, ocurrida un cuarto de siglo antes.

Con información de Reuters