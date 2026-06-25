El truco de Google para controlar tus archivos y multimedia sin abrir aplicaciones

La novedad busca convertir a la inteligencia artificial en el centro de control de los dispositivos Android.

Google comenzó a desplegar una nueva actualización para Gemini que incorpora un botón “+” en su barra flotante, una función pensada para simplificar el acceso a contenidos y herramientas del teléfono sin necesidad de abrir aplicaciones por separado. La novedad busca convertir a la inteligencia artificial en el centro de control de los dispositivos Android, permitiendo gestionar música, videos, fotos, archivos y otras funciones desde un único lugar.

La herramienta se integra directamente en la barra flotante de Gemini, que permanece disponible sobre la pantalla y se adapta al contexto de uso. Gracias a esta implementación nativa, los usuarios pueden acceder de forma más rápida a distintas acciones cotidianas sin tener que alternar constantemente entre aplicaciones.

Cómo funciona el nuevo botón “+” de Gemini

Según se conoció, el botón “+” reúne accesos a herramientas relacionadas con música, videos, fotos, archivos y cámara. La actualización también incorpora nuevas opciones vinculadas a aplicaciones de lienzo y aprendizaje guiado, ampliando el abanico de funciones disponibles dentro del ecosistema de Gemini.

El objetivo de Google es reducir los pasos necesarios para realizar tareas frecuentes. En lugar de abrir una aplicación específica para reproducir contenido o administrar archivos, el usuario puede iniciar estas acciones directamente desde la interfaz de Gemini. De esta manera, la inteligencia artificial funciona como un puente entre diferentes servicios y recursos del smartphone.

Además de facilitar el acceso a herramientas ya existentes, el rediseño apunta a ofrecer una experiencia más integrada. La propuesta de Google es que la IA deje de ser una aplicación independiente para convertirse en una capa de interacción permanente dentro del sistema operativo.

Esta herramienta se integra directamente en la barra flotante de Gemini.

Disponibilidad y llegada de la actualización

La nueva función fue detectada por el sitio especializado 9to5Google dentro de la versión estable 17.32 de la aplicación de Google. Sin embargo, la disponibilidad no será inmediata para todos los usuarios, ya que el despliegue se realizará de manera gradual según el modelo del dispositivo y la región.

Por ese motivo, quienes todavía no vean el botón “+” en Gemini deberán verificar periódicamente si existen actualizaciones pendientes en la tienda de aplicaciones. Una vez habilitada la función, no será necesario realizar configuraciones adicionales para comenzar a utilizarla.

Con esta incorporación, Google refuerza su estrategia de integrar cada vez más la inteligencia artificial en Android, apostando a que Gemini se convierta en la principal vía de acceso para gestionar contenidos, herramientas y recursos del teléfono desde una única interfaz.