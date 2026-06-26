Google Finance: cómo funciona la app interactiva para entender el mercado sin ser experto

La actualización apunta a facilitar el seguimiento de inversiones desde un único lugar.

Google anunció una de las mayores actualizaciones para Google Finance desde el relanzamiento de la plataforma. El servicio deja atrás su etapa beta con una renovada experiencia web, incorpora herramientas para administrar portafolios de inversión impulsadas por inteligencia artificial y, por primera vez, cuenta con una aplicación oficial para dispositivos Android.

La actualización apunta a facilitar el seguimiento de inversiones desde un único lugar. Los usuarios podrán visualizar el rendimiento de sus activos, acceder a información personalizada sobre la composición de sus portafolios y recibir resúmenes del mercado adaptados a sus intereses. Además, Google confirmó que una versión para iPhone llegará más adelante este año.

Portafolios inteligentes y resúmenes personalizados

Una de las principales novedades es la incorporación de portafolios inteligentes en la versión web de Google Finance. La plataforma permite importar inversiones mediante archivos CSV, PDF, capturas de pantalla o incluso describiendo las posiciones con lenguaje natural. Quienes ya utilizaban portafolios en Google Finance los encontrarán disponibles automáticamente.

La inteligencia artificial también gana protagonismo con una herramienta de investigación capaz de responder consultas sobre las inversiones del usuario. Además, será posible programar resúmenes automáticos del mercado con instrucciones personalizadas, por ejemplo para recibir un informe diario antes de la apertura de los mercados o un seguimiento específico de una lista de acciones o criptomonedas. Las notificaciones llegarán tanto desde Google Finance como a través de la aplicación de Google para Android e iOS.

El servicio cuenta por primera vez con una aplicación oficial para dispositivos Android.

Nueva aplicación para Android

Junto con la renovación de la plataforma, Google lanzó una aplicación independiente de Google Finance para Android. La app reúne las listas de seguimiento, cotizaciones en tiempo real, noticias financieras y las herramientas de investigación impulsadas por IA.

También incorpora la función "Key Moments", que explica de forma sencilla los factores detrás de las variaciones más importantes en el precio de acciones y otros activos. Según la compañía, las funciones de portafolios y tareas inteligentes llegarán a la aplicación en una futura actualización, mientras que la versión para iOS se lanzará antes de fin de año.