Cerró un icónico local de indumentaria de Mar del Plata.

Una reconocida marca de indumentaria y lifestyle vinculada al surf anunció el cierre de su emblemático local en la ciudad de Mar del Plata y su dueño apuntó al contexto actual que vive el país por la crisis económica de Javier Milei.

Se trata de Camarón Brujo, que bajará las persianas de su histórico punto de venta ubicado en la esquina de Güemes y Alberti luego de 24 años de actividad ininterrumpida, en una decisión que atribuyó a la necesidad de adaptarse a un escenario cada vez más complejo para los emprendimientos comerciales.

La noticia fue comunicada a través de las redes sociales de la empresa por Sebastián Galindo, surfista, emprendedor y uno de los fundadores de la marca junto a su hermano Marcelo. En un video grabado dentro del local, Galindo explicó que la compañía inició un proceso de reorganización para garantizar su continuidad en el tiempo.

“Hoy nos toca la difícil tarea de desarmar un local y de irnos después de 24 años de permanencia en esta calle comercial de Mar del Plata”, expresó. Según señaló, la decisión responde a la necesidad de reconvertir el negocio frente a un contexto que volvió inviables determinados formatos comerciales tradicionales.

Qué pasará con la marca tras el cierre del local

El empresario destacó que el cierre no implica el fin de la marca, sino una reestructuración orientada a sostener la actividad. “Lo hacemos con el convencimiento de que para sobrevivir hay que adaptarse”, afirmó. También remarcó que mientras el histórico local marplatense deja de operar, la empresa continúa expandiéndose en otros mercados, con nuevas aperturas comerciales en distintas ciudades del país.

“Son negocios que en este momento son totalmente inviables y tenemos que reconvertir el emprendimiento para sostenernos en el tiempo”, sostuvo Galindo al mostrar el local que dejará de funcionar a partir del 30 de junio. La firma confirmó además que continuará operando a través de otros puntos de venta y canales comerciales.

Como parte del proceso de cierre, Camarón Brujo lanzó una serie de promociones y descuentos especiales para liquidar stock antes de abandonar definitivamente el local de Güemes y Alberti, una ubicación considerada durante años como uno de los principales polos comerciales de la ciudad balnearia.

La decisión se suma a una serie de reestructuraciones que vienen realizando distintas empresas vinculadas al comercio minorista, la indumentaria y el consumo masivo, sectores que continúan enfrentando dificultades por la caída de las ventas, el aumento de costos operativos y los cambios en los hábitos de compra de los consumidores.