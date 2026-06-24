Cerró una histórica fábrica de alimentos.

En el contexto de crisis económica que atraviesa el país por las medidas del gobierno de Javier Milei, una histórica empresa alimenticia comunicó el cierre de sus puertas.

Finca Balcarce anunció el cese definitivo de sus actividades, en una decisión que atribuyó al deterioro de las condiciones económicas que afectan a distintos sectores productivos del país.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la firma informó que dejará de operar luego de años de actividad y aseguró que la continuidad del proyecto se volvió inviable por la combinación de mayores costos, pérdida de competitividad y una marcada caída del consumo.

El mensaje de la empresa y el motivo del cierre

La compañía comunicó la noticia con un mensaje dirigido a trabajadores, clientes, proveedores y colaboradores que acompañaron su desarrollo. “Después de muchos años de trabajo, esfuerzo e inversión, hemos tomado una de las decisiones más difíciles de nuestra historia: Finca Balcarce cesará sus actividades y cerrará sus puertas”, expresó la empresa.

Según explicó, el cierre se produce en un contexto económico que complicó seriamente la sustentabilidad del negocio. Entre los factores señalados aparecen el incremento constante de los costos operativos, las dificultades para competir en el mercado y la retracción de la demanda, un fenómeno que afecta a numerosas empresas vinculadas al consumo interno.

“La pérdida de competitividad, el constante incremento de los costos operativos y una fuerte retracción del consumo nos colocaron en una situación que impide continuar desarrollando nuestro proyecto de manera viable y sustentable”, indicó la firma en el comunicado. La empresa puso especial énfasis en el impacto humano de la decisión y destacó que detrás de cada emprendimiento existen trabajadores, familias y proyectos de vida que se construyen a lo largo de los años. En ese sentido, remarcó que el cierre representa mucho más que la finalización de una actividad comercial.

“Detrás de una empresa hay mucho más que máquinas, instalaciones o productos. Hay personas. Hay historias. Hay familias. Hay años de trabajo compartido, desafíos superados y sueños construidos en conjunto”, sostuvo la compañía. La empresa destacó el compromiso de sus empleados, el acompañamiento de los clientes y la confianza de los proveedores que participaron del proyecto durante los años de actividad.

Además, resaltó el orgullo de haber generado empleo y de haber apostado por la producción nacional en un escenario que calificó como cada vez más desafiante para las empresas argentinas. El cierre de Finca Balcarce se suma a una serie de dificultades que atraviesan distintos sectores productivos, donde numerosas compañías vienen denunciando problemas vinculados al aumento de costos, la caída del consumo y la reducción de la actividad económica.