Cuántos hijos tiene Ousmane Dembelé: quién es la esposa del futbolista de la Selección de Francia

Quién es Rima Edbouche, la esposa de Ousmane Dembelé

La carrera de Ousmane Dembelé volvió a ubicarse entre las más destacadas del fútbol europeo gracias a su presente deportivo. Sin embargo, fuera de las canchas también despierta interés su vida personal, marcada por un perfil reservado junto a su esposa, Rima Edbouche, y una familia que eligió mantenerse lejos de la exposición pública.

Quién es Rima Edbouche, la esposa de Ousmane Dembelé

La relación entre Ousmane Dembelé y Rima Edbouche salió a la luz en diciembre de 2021, cuando el futbolista sorprendió al anunciar su casamiento. La noticia llamó la atención incluso dentro del vestuario del FC Barcelona, ya que varios de sus compañeros desconocían que mantenía una relación sentimental.

Desde entonces, Rima Edbouche pasó a ocupar un lugar central en la vida del delantero francés. Según trascendió en distintos medios europeos, el futbolista encontró en ella un importante apoyo para alcanzar una mayor estabilidad personal mientras continuaba desarrollando su carrera profesional.

Edbouche tiene 25 años y es de origen marroquí. Algunas versiones sostienen que nació en Italia, aunque sus padres son marroquíes y la familia tiene raíces en Douar Aghbalou, una localidad ubicada al sudoeste de Marruecos.

Además de acompañar al jugador, desarrolló una carrera como influencer y emprendedora. Es la creadora de Razalae, una marca especializada en moda musulmana, y reúne una importante comunidad de seguidores en redes sociales, donde comparte contenidos relacionados con su estilo de vida y sus proyectos personales.

Cuántos hijos tiene Ousmane Dembelé

Tras la boda celebrada en 2021, la pareja dio un nuevo paso en su vida familiar. En 2022 nació su primera hija, quien hasta el momento es la única hija de Ousmane Dembelé y Rima Edbouche.

Los padres optaron por preservar completamente la identidad de la niña y nunca revelaron públicamente su nombre. No obstante, el propio futbolista hizo una referencia cariñosa al llamarla "la catalana", debido a que nació en Cataluña durante la etapa en la que el delantero defendía los colores del Barcelona.

La discreta vida familiar que Ousmane Dembelé mantiene lejos de los reflectores

Actualmente, la pequeña tiene tres años y prácticamente no existen imágenes públicas de ella. Tanto Dembelé como su esposa mantienen una postura muy cuidadosa respecto de la privacidad familiar y evitan compartir detalles sobre su hija en redes sociales o durante apariciones públicas.

La vida familiar que el delantero mantiene lejos de la exposición

A diferencia de otras figuras del fútbol internacional, Ousmane Dembelé eligió construir una vida privada con muy bajo perfil. Esa misma decisión también caracteriza a Rima Edbouche, quien incluso suele evitar mostrar su rostro cuando aparece en fotografías o videos difundidos en redes sociales.

Si bien mantiene una activa presencia en plataformas digitales, donde suma cientos de miles de seguidores entre Instagram y TikTok, gran parte de sus publicaciones están enfocadas en la moda, los viajes y sus emprendimientos, dejando en un segundo plano los aspectos más personales.

Mientras el delantero continúa consolidándose como una de las principales figuras de la Selección de Francia y del fútbol europeo, la familia mantiene la misma línea de discreción que adoptó desde el comienzo de la relación. Esa combinación entre éxito deportivo y una vida personal alejada de los reflectores convirtió a Ousmane Dembelé y Rima Edbouche en una de las parejas más reservadas del ambiente futbolístico internacional.