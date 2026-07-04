Doku necesita más apoyo para rendir al máximo con Bélgica, dice Lukebakio

Jeremy Doku, de Bélgica, reacciona tras ser sustituido vs Senegal

El ​extremo belga Jeremy Doku merece más apoyo en el Mundial si quiere resultar decisivo ‌para su selección, ‌afirmó el sábado su compañero de equipo Dodi Lukebakio.

Doku era una de las esperanzas de Bélgica para el torneo, pero no ha brillado pese a que el equipo ha avanzado a octavos de final, donde se enfrentará el ​lunes en Seattle ⁠a Estados Unidos, uno de los países ‌anfitriones.

Doku, de 24 años, fue sustituido ⁠en el último partido contra ⁠Senegal, junto con Kevin De Bruyne, cuando el equipo perdía 2-0 ante Senegal. Finalmente, Bélgica se ⁠impuso 3-2 en el último minuto de ​la prórroga.

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"Jeremy es como un ‌hermano para mí. Es comprensible ‌que las cosas le hayan resultado difíciles ⁠hasta ahora", declaró Lukebakio en una rueda de prensa en la sede de entrenamiento del equipo. "Se ha convertido en padre y, además, ​ha estado ‌muy enfermo. Sé lo ambicioso que es y lo duro que trabaja".

"Es un jugador muy bueno. Creo que se merece más apoyo por parte de todos, ⁠porque cuando está en forma y juega bien, todos saben el daño que puede hacer al rival".

Doku se perdió el segundo partido de la fase de grupos de Bélgica contra Irán, ya que voló a Londres para el nacimiento de su ‌primer hijo, pero fue titular en los otros tres partidos del equipo en el torneo.

Lukebakio cuajó una actuación convincente cuando Bélgica se enfrentó por última vez a Estados Unidos en un amistoso ‌disputado en Atlanta en marzo, marcando los dos últimos goles en la victoria 5-2.

"Ahora son un equipo completamente ‌diferente", afirmó ⁠el extremo. "En un Mundial, todo es diferente, y esta vez sin duda ​contarán con el apoyo de toda su afición. Será un partido muy reñido".

Con información de Reuters