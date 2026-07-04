Un cuerpo fue hallado a pocos kilómetros de Montevideo, Uruguay, y ahora las autoridades investigan si corresponde a uno de los cinco pescadores argentinos que desaparecieron el mes pasado en el Río de la Plata.

El cadáver, que apareció en Playa Mansa, en la ciudad de Atlántida, a 50 kilómetros al este de la capital uruguaya, fue rescatado por personal de la Prefectura Nacional Naval de ese país. Según los reportes preliminares, el cuerpo no presentaba lesiones externas compatibles con la intervención de terceros y habría sido arrastrado por la corriente y los fuertes vientos.

Este hallazgo despertó interés en Argentina por el caso de los cinco hombres que desaparecieron el 14 de junio pasado. Hasta el momento, solo fueron encontrados Carlos Kovach, de 60 años y Sebastián Romegialli, de 52, ambos sin vida. Aún sigue la búsqueda de Claudio Kovach (51 años), Damián Giubu (42) y Diego Alejandro Boscardín (28).

Los cinco pescadores habían zarpado el domingo 14 de junio desde el Camping Hudson a bordo de la embarcación "Chamigo-Ho" y la última referencia visual de la lancha se registró entre las 6 y las 8.30 de esa misma jornada.

Según la investigación, la embarcación disponía de los elementos de seguridad reglamentarios, entre ellos chalecos salvavidas, GPS, radio VHF y bengalas. Desde entonces no hubo más señales de ellos.

El hallazgo de los dos cuerpos

El viernes 26 de junio un pesquero que navegaba cerca de la costa uruguaya encontró a Romegialli, uno de los cinco integrantes del equipo que perdió contacto con tierra el domingo 14 de junio. Su cuerpo fue encontrado a unos 60 kilómetros de la costa de Atalaya, en Magdalena y en cercanías del límite con Uruguay. Fueron los tripulantes de un buque mercante los que alertaron sobre la presencia de un cuerpo en el agua y dieron aviso a la Armada uruguaya.

El lunes pasado se encontró en Punta Indio, Magdalena, y luego de 15 días de búsqueda, el cuerpo de Carlos, uno de los hermanos Kovach que formaban parte de la tripulación. Su cadáver fue rescatado del agua, unos 20 kilómetros mar adentro, por la Policía Comunal de Magdalena y el posterior procedimiento fue coordinado con Prefectura, Defensa Civil y otros organismos.