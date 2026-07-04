Para los fans de lo romántico: la película que todos ven en HBO Max

La casa del lago es uno de los filmes más vistos de HBO Max.

Los fans de las películas románticas tienen una opción perfecta para disfrutar en HBO Max este fin de semana de frío. Se trata del drama estadounidense La casa del lago (The Lake House), rodado en el estado de Illinois y dirigido por el cineasta argentino Alejandro Agresti y un libreto a cargo de David Auburn.

Estrenado en salas norteamericanas el 16 de junio de 2006 por la distribuidilla Warner Bros. y bajo la producción de Vertigo Entertainment, el largometraje reunió en los roles protagónicos a Keanu Reeves y Sandra Bullock, secundados por Dylan Walsh, Shohreh Aghdashloo y Christopher Plummer.

La trama narra el vínculo epistolar que establecen Kate Forster, una médica que decide mudarse a la ciudad de Chicago, y Alex Wyler, un arquitecto que se establece en la misma propiedad costera. El conflicto fantástico se origina cuando el hombre descubre en el buzón una nota de despedida de la antigua inquilina.

En el escrito, la mujer le solicita el reenvío de su correspondencia y le advierte sobre unas pisadas de perro marcadas en el ingreso, un detalle que no coincide con el estado de abandono en el que Alex encuentra la vivienda. El desarrollo de la historia revela que ambos personajes habitan el mismo espacio físico pero en tiempos distintos: Alex se encuentra en el año 2004, mientras que Kate reside en el 2006.

La casa del lago.

El contacto entre ambos se consolida a través del buzón de la finca, cuyas modificaciones de apertura ocurren de manera automatizada. El desajuste cronológico se confirma para el protagonista cuando su propia mascota ensucia sus patas con pintura e imprime las huellas mencionadas en la carta, consolidando una dinámica de correspondencia orientada a descifrar la distancia temporal que los separa.

Elenco completo de La casa del lago