Risas aseguradas: la comedia estadounidense que es perfecta para maratonear en Disney Plus

No Aptos Para Trabajar es el producto de TV más visto de Disney Plus.

Disney Plus tiene entre sus productos más vistos una comedia que todos están comentando; se trata de No aptos para trabajar (Not Suitable for Work), creada por la guionista y productora Mindy Kaling, se incorporó al catálogo de la plataforma de streaming Hulu el pasado 2 de junio de 2026. La producción explora los códigos del género de comedia a través del desarrollo profesional y afectivo de un grupo de jóvenes en el contexto urbano de Nueva York.

La estructura narrativa inicial se articula en torno a Davis, Josh y Kel, tres amigos que conviven en un departamento del barrio de Murray Hill. Davis ejerce el rol de analista en la entidad financiera Fisher Stassen, Josh se desempeña como un aspirante a periodista cuyo padre conduce una corporación de medios de comunicación y Kel transita su formación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Columbia, aunque su interés primordial radica en las artes escénicas.

En el mismo edificio residen sus vecinas: Abby, quien trabaja en el ámbito del estilismo de celebridades, y AJ, una joven originaria de Boston que se incorpora como analista junior en la misma firma financiera que Davis. El conflicto de la historia se activa con el traslado de AJ a la propiedad, donde identifica a Josh como un antiguo vínculo universitario que cortó el contacto con ella tras un encuentro casual, una circunstancia que él parece no recordar.

Durante la jornada inaugural del relato, las tramas individuales avanzan con el altercado de AJ en un establecimiento comercial, la obtención de un puesto de asistente por parte de Josh tras hacer uso de su influencia familiar ante el periodista Wes Dryden, y la decisión de Kel de abandonar los estudios universitarios tras presentarse a una audición teatral.

No Aptos Para Trabajar.

Elenco completo de No Aptos para Trabajar