Caída del consumo y pérdida de rentabilidad: dos estaciones de servicio de Corrientes cerraron en un mes

La crisis económica impacta de lleno en los surtidores de todo el país. En solo 31 días, dos estaciones de servicio de la ciudad de Corrientes anunciaron su cierre definitivo y dejaron de vender combustibles, marcando un nuevo capítulo en la delicada situación que atraviesa el sector del expendio minorista en la provincia que gobierna Juan Pablo Valdés.

La fuerte retracción del consumo y el incremento de los costos operativos explican este escenario complejo. La primera en cesar sus actividades fue la ex Shell ubicada en la intersección de avenida Armenia y Estados Unidos, que cerró sus puertas el último día de abril luego de más de tres décadas de funcionamiento. La segunda fue la estación que operaba bajo la bandera Puma, emplazada en Río Juramento y avenida Independencia, que dejó de atender al público desde ayer.

Aunque las razones particulares de ambos cierres presentan diferencias, existe un denominador común: además de la fuerte caída del consumo de combustibles, la pérdida del poder adquisitivo de los usuarios y una rentabilidad cada vez más ajustada para los operadores de las estaciones de servicio.

En el caso de la estación ubicada sobre avenida Armenia, sus propietarios habían explicado que durante casi dos años mantuvieron negociaciones con la petrolera para renovar el contrato que les permitiera continuar operando bajo la marca Shell. Sin embargo, las conversaciones no llegaron a buen puerto y finalmente optaron por cerrar definitivamente el establecimiento.

Al momento de anunciar la decisión, señalaron que la política comercial aplicada por la empresa resultaba difícil de sostener en una provincia con ingresos inferiores al promedio nacional. "Empezaron a subir los precios y no pudieron entender que Corrientes es una provincia con salarios bajos", manifestaron con resignación desde el sector de acuerdo a lo detallado por el medio Diario Época.

Corrientes cerró el primer semestre del año con una caída del 20% en las ventas de combustible

Las estaciones de servicio de Corrientes cerraron la primera mitad del año con un balance negativo. "Tenemos una caída del 20% en el primer semestre comparado con igual etapa del año pasado. Venimos con dificultades porque el consumo está frenado", aseguró Jorge Sanabria, empresario del rubro en la Capital.

Lejos de llenar el tanque, la mayoría de los clientes llega a los surtidores con un monto determinado y compra únicamente el combustible indispensable para circular. "Hoy la gente carga lo justo que necesita para andar durante el día", explicó Sanabria. En ese sentido, aseguró que se volvió habitual recibir pedidos de cargas mínimas.

El empresario señaló que este cambio de hábito refleja el ajuste que realizan las familias frente a la pérdida del poder de compra y la necesidad de administrar cada gasto para tratar de sobrevivir a la crisis desatada por el presidente Javier Milei y el gobernador Valdés.

De esta manera, explicó que la disminución de la demanda impacta directamente sobre la rentabilidad de las estaciones de servicio, que deben afrontar una estructura de costos cada vez más elevada. "Como ocurre en muchos otros sectores, la estamos peleando. Tenemos las paritarias y otros costos fijos que siguen aumentando y, con esta retracción de las ventas, la situación se hace muy difícil", sostuvo Sanabria en declaraciones para Diario Época.

Según explicó, en el último bimestre el ritmo de caída comenzó a frenarse, luego de varios meses de fuerte contracción. "Lo único favorable es que en mayo y junio se desaceleró el ritmo de caída de ventas, que realmente era un problema grave. Ahora vemos que el consumo se estabilizó en un piso, aunque ese piso sigue estando un 20% por debajo del nivel que teníamos durante el primer semestre de 2025", indicó.

Para el empresario, el principal desafío pasa ahora por evitar que el mercado continúe perdiendo. "Las ventas están paradas. Hoy lo que buscamos es que no siga cayendo ese volumen. Que, al menos, se sostenga donde está", afirmó.