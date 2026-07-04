Esta es la historia detrás del meme icónico de Lali hablando de Lady Gaga: "I love she"

Aún es recordado el icónico meme de Lali hablando de Gaga.

El universo de las redes sociales tiene la capacidad de transformar un momento de apuro en un hito de la cultura pop y Lali Espósito es un ejemplo de este tipo de fenómenos. Uno de los memes más icónicos, recordados y celebrados por sus fanáticos es el famoso fragmento donde la artista suelta la frase "I love she" para expresar su profunda admiración por Lady Gaga.

Para entender el origen de este divertido pasaje hay que remontarse al 2018, durante la 75ª edición del prestigioso Festival Internacional de Cine de Venecia. En aquella oportunidad, Lali se encontraba en Italia representando a Argentina como protagonista de Acusada, el aplaudido thriller cinematográfico dirigido por Gonzalo Tobal en el que compartió elenco con grandes figuras de la actuación nacional como Leonardo Sbaraglia e Inés Estévez.

En pleno despliegue de la alfombra roja, un medio de comunicación de habla inglesa se acercó a la cantante con la intención de realizarle una breve entrevista. Fiel a su estilo transparente, Lali les advirtió de antemano que su dominio del inglés no era fluido y que prefería no hacer la nota en ese idioma. Sin embargo, ante la insistencia de los cronistas, la actriz accedió cordialmente y se dispuso a responder como mejor pudiera.

Por qué le preguntaron a Lali sobre Lady Gaga

Fue en ese contexto donde surgió la pregunta sobre Lady Gaga, quien casualmente también se encontraba en el festival promocionando la película Nace una estrella y acaparando todas las miradas del mundo de la moda gracias a un extravagante vestido de plumas rosa. Al ser consultada sobre la estrella pop internacional, Lali apeló a todo su carisma y spanglish para responder de manera efusiva: "Lady Gaga, what a dress. Increíble, she's incredible. I love because she's brave, she doesn't have fear... I love she".

La gramática imperfecta y la absoluta naturalidad con la que resolvió la situación calaron hondo en el corazón de sus seguidores. Lejos de ser tomado como un error vergonzoso, el momento fue adoptado de inmediato por su comunidad como una bandera de autenticidad, desparpajo y actitud frente a las adversidades idiomáticas.

Años después de aquella histórica tarde en Venecia, el fenómeno se mantiene completamente intacto. En la actualidad, en cada presentación en vivo que la artista realiza en estadios o festivales, es moneda corriente divisar a decenas de fanáticos en las primeras filas vistiendo remeras estampadas con la inscripción "I love she".