El Rosedal regalará miles de esquejes para que los vecinos cultiven rosas en sus casas.

Como ocurre cada invierno, el Rosedal volverá a regalar esquejes de rosas para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. En el marco de la tradicional poda invernal, quienes se acerquen podrán llevarse gratuitamente hojas, tallos y raíces de rosas para cultivarlos en sus hogares.

Con el fin de acercar a los vecinos al patrimonio natural de uno de los espacios verdes más emblemáticos de Buenos Aires, todos los años se realiza además del mantenimiento del Rosedal, la entrega de los esquejes. Lo mejor de todo es que durante la entrega estarán disponibles especialistas para conocer las técnicas básicas para plantar los fragmentos de rosas y favorecer su desarrollo.

Entregarán esquejes de rosas tras la poda en el Rosedal de Palermo.

Cómo conseguir los esquejes gratis del Rosedal

La entrega se realizará del 6 al 8 de julio y nuevamente del 13 al 17 de julio, en el horario de 13 a 17, en el Paseo del Rosedal, ubicado sobre la Avenida Infanta Isabel 900, en el barrio de Palermo.

Durante cada jornada habrá voluntarios que explicarán cómo plantar correctamente los esquejes y compartirán recomendaciones para aumentar las posibilidades de que las nuevas plantas prosperen. En caso de lluvia, la actividad será suspendida.

La entrega forma parte de la poda invernal que se realiza todos los años sobre los rosales del parque. Se trata de una tarea fundamental para mantenerlos en buen estado y preparar la floración de la próxima primavera.

En este sentido, la poda invernal permite rejuvenecer los rosales, estimular el crecimiento de nuevos brotes y favorecer una floración más abundante y saludable durante los meses de primavera. Una vez finalizada esta tarea, también se incorporan fertilizantes y nutrientes al suelo para fortalecer las plantas durante su período de desarrollo.

El Rosedal alberga cerca de 8.000 rosales pertenecientes a 93 especies diferentes, que entre septiembre y noviembre ofrecen uno de los paisajes florales más característicos de la Ciudad de Buenos Aires. En su pico de floración, el jardín llega a exhibir más de 18.000 flores, convirtiéndose en uno de los paseos más elegidos por vecinos y turistas.