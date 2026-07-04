Video: el golazo de Marruecos contra Canadá en el Mundial

Marruecos abrió la cuenta a los cuatro minutos del segundo tiempo contra Canadá en el duelo por los octavos de final del Mundial 2026. Azzedine Ounahi marcó el 1 a 0 para el conjunto marroquí después del pase en el tiro libre de Achraf Hakimi. Con este grito, los africanos sacaron ventaja en el primer duelo de esta instancia clasificatorio a cuartos llevado a cabo en Houston, Estados Unidos. El mismo futbolista aumentó para el 2 a 0 y Soufiane Rahimi selló el 3 a 0 final.

El ganador de este cruce se verá las caras con el equipo que triunfe en el duelo entre Francia y Paraguay que se medirán este mismo sábado 4 de julio a las 18 horas de nuestro país en Philadelphia. En el mismo cuadro aparecen España vs. Portugal y Estados Unidos vs. Bélgica, de los cuales sólo uno llegará a semifinales de la Copa del Mundo. Por supuesto, el combinado marroquí se ilusiona con llegar a la misma instancia tal como hizo en Qatar 2022 donde cayó ante el combinado galo y luego perdió por el tercer puesto.

El gol de Marruecos para el 1 a 0 ante Canadá

El 2 a 0 de Marruecos contra Canadá

El 3 a 0 de Marruecos ante Canadá

La lesión de Saibari que preocupa a Marruecos en el Mundial 2026

El volante ofensivo que viste la camiseta número 11 del combinado marroquí se vio obligado a salir del campo de juego tempranamente. Una lesión sufrida antes de los 20 minutos de la primera mitad fue motivo suficiente para que el DT tome la decisión de hacer la modificación y que ingrese Soufiane Rahimi para reforzar el ataque. Por supuesto, se espera que el hombre que marcó ya tres goles en la Copa del Mundo se recupere para un hipotético duelo en cuartos de final.

Cuándo vuelve a jugar Marruecos por el Mundial 2026

El duelo entre Marruecos y el ganador de Francia vs. Paraguay tendrá lugar el próximo jueves 9 de julio desde las 17 horas en Boston, Estados Unidos. El viernes 10 se llevará a cabo el cruce entre los triunfadores de España vs. Portugal y Estados Unidos vs. Bélgica para definir al segundo semifinalista de la Copa del Mundo.

Cómo está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: día y hora de los partidos

Sábado 4 de julio

Partido 90 - Canadá vs. Marruecos. Horario: 14 de Argentina | Sede: Houston.

Partido 89 - Paraguay vs. Francia. Horario: 18 | Sede: Philadelphia.

Domingo 5 de julio

Partido 91 - Brasil vs. Noruega | Horario: 17 | Sede: Nueva Jersey.

Partido 92 - México vs. Inglaterra | Horario: 21 | Sede: Ciudad de México.

Lunes 6 de julio

Partido 93 - Portugal vs. España. Horario: 16 | Sede: Dallas.

Partido 94 - Estados Unidos vs. Bélgica. Horario: 21 | Sede: Seattle.

Martes 7 de julio