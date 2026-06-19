FOTO DE ARCHIVO: El defensa marroquí Achraf Hakimi (2) en acción contra Brasil durante un partido del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el New York New Jersey Stadium, EEUU

El defensor del París Saint-Germain, Achraf Hakimi, quien jugará con la selección de Marruecos este viernes por la tarde contra Escocia en el Mundial 2026, se refirió al juicio que enfrenta por una presunta violación y aseguró que ve con buenos ojos la oportunidad de dar su versión de los hechos.

Hakimi, que ya estuvo presente en el debut mundialista de Marruecos frente a Brasil el pasado domingo, había apelado la elevación de su caso a un tribunal penal. Sin embargo, medios franceses informaron que el Tribunal de Apelaciones de Versalles rechazó el recurso, dejando el camino libre para que sea juzgado más adelante.

"Hoy se está contando una historia que no es la mía a costa de mi familia, de mi vida y, sobre todo, de la verdad. A veces siento que me convertí en un blanco fácil", escribió el futbolista en su cuenta de la red social X.

El jugador también agregó: "Vengo esperando este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con ganas. Por fin voy a poder expresarme". Hasta el momento no se sabe cuándo empezará el juicio. Ni el Tribunal de Apelaciones de Versalles ni el abogado de Hakimi respondieron de forma inmediata a las consultas sobre el tema. Cabe recordar que la fiscalía de Nanterre abrió la investigación en 2023, luego de que se presentara una denuncia por violación en su contra.

El futuro de Marruecos en el Mundial

Los dos primeros clasificados de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, se clasifican a dieciseisavos de final, con 48 equipos en la competición frente a los 32 de hace cuatro años. El DT de Marruecos, ‌Mohamed Ouahbi, afirmó que no había euforia residual entre sus jugadores tras el empate contra Brasil.

"No podemos olvidar el ‌partido contra Brasil, ⁠pero tenemos que centrarnos en Escocia", dijo Ouahbi. "¿Euforia? No hay euforia. Los jugadores lo ​saben, nosotros lo sabemos. Tenemos que estar aún mejo