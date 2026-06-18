”No se hicieron cargo de repatriarlo”: el padre de Gaspi criticó al gobierno de Milei

El padre de Gaspi cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei y a los libertarios, al denunciar la falta de apoyo en la repatriación del cuerpo de su hijo y rechazó que se utilice su figura con fines partidarios. Gaspi, de 23 años, murió el 14 de junio junto al director Lucas Vignale, el cantante Oliver Tree y los pilotos de las aeronaves en un accidente de dos helicópteros en Río de Janeiro. Tras la tragedia, su familia debió afrontar los trámites y costos de repatriación.

En medio del dolor, su padre expresó críticas hacia el gobierno de Javier Milei y los sectores libertarios y remarcó que el Estado no se hizo cargo de la repatriación del cuerpo. Según sus palabras, “no se hicieron cargo de repatriarlo a Gaspi”. El proceso de repatriación fue complejo ya que las autoridades brasileñas debían liberar el cuerpo tras la investigación judicial, lo que demora cerca de una semana. Recién entonces la familia puede iniciar los trámites internacionales.



Según trascendió, los costos oscilan entre 5.000 y 10.000 dólares, ya que ni el Estado argentino ni el brasileño cubrieron los gastos. Fueron empresas privadas y funerarias las que intervinieron para el traslado. En este marco, la familia aclaró públicamente que no existía ninguna colecta oficial para financiar la repatriación y desmintieron campañas falsas que circularon en redes sociales.



En ese contexto, el padre de Gaspi cuestionó que se intente vincular la figura de su hijo con las ideas libertarias. “¿Cómo va a ser un libertario repugnante? Estamos todos locos”, señaló. El padre insistió en que su hijo era un joven creativo, salido de la escuela Normal y de Quilmes, con un talento humano y artístico que lo alejaba de cualquier vínculo libertario. “Él no tenía nada que ver con eso”, afirmó.

También desmintió rumores sobre supuestos consumos problemáticos. “Gaspi nunca se drogó. Él fumaba y tomaba cerveza, pero nunca se drogó”, aclaró. En sus declaraciones, también advirtió sobre el riesgo de que se construya una imagen distorsionada en torno a su hijo. “No era ningún monstruito”, subrayó.

El rol del consulado por la muerte de Gaspi

El consulado argentino en Brasil solo pudo asesorar, pero no tuvo injerencia directa en el proceso de repatriación, según trascendió. En paralelo, la comunidad del streaming argentino se movilizó para despedir a Gaspi, con mensajes de apoyo y homenajes en redes sociales, mientras se aguardaba la llegada de sus restos al país.