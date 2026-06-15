Muerte de Gaspi: las hipótesis sobre el accidente de helicópteros en Río de Janeiro

La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil anunció que investigará si uno de los helicópteros implicados en el choque que causó la muerte del youtuber argentino Gaspi realizaba transporte ilegal de pasajeros.

En el accidente aéreo también murieron el cantante estadounidense Oliver Tree, el director de videoclips argentino Lucas Vignale, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves y el piloto Alexandre Souza; la única víctima del otro helicóptero fue el piloto, Charles Marsillac.

Según el medio G1, el director de la agencia, Tiago Faierstein aseguró que los pilotos y las aeronaves estaban "en condiciones normales” antes del accidente, pero no descarta que existiera alguna irregularidad.

Tras la colisión, uno de los helicópteros cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos. El impacto generó un incendio de gran magnitud que se propagó rápidamente y alcanzó a cerca de 20 automóviles que se encontraban estacionados en el predio.

“Los pilotos estaban en regla y tenían bastante experiencia, especialmente para el tipo de aeronave que pilotaban. Y la aeronave también estaba en buen estado. Sin embargo, debemos verificar si realizaban o no lo que denominamos transporte aéreo clandestino. Tenemos varias denuncias y algunas investigaciones en curso”, detalló Faierstein.

El propietario del helicóptero PP-MAC había sido multado por la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) en julio de 2025 por irregularidades, según consignó el medio citado. Por su parte, Oswaldo de Luca Filho se había negado a mostrar libros, documentos contables, información y estadísticas que le habían requerido los agentes de inspección. Las autoridades de la ANAC consideraron que, al tratarse de la primera notificación que le hacían, la multa aplicada era la mínima, unos 8 mil reales.

¿Quién era Gaspi?

Gaspi nació el 28 de diciembre de 2002 y desde sus 16 años creaba contenido en redes sociales. Sus primeros videos fueron lanzados en YouTube a fines del 2018, donde relataba anécdotas de su vida personal con su humor característico. Al año siguiente, empezó la época de contenido viral para el joven, ya que iniciaría con sus clásicas entrevistas callejeras y consignas bizarras.

Este contenido no tardó en volverse sumamente famoso, ya que mantenía una línea de humor ácido, sumado al vocabulario particular que utilizaba el youtuber y su característico look de traje. A lo largo de estos años construyó un personaje reconocido entre las personas de su generación, quienes siguen consumiendo sus videos más viejos.

Llegó a cosechar más de 2 millones de suscriptores en YouTube, que lo siguieron pese al tiempo que se mantuvo inactivo. En 2025 participó de La Velada del Año 5, un evento en España entre influencers en donde boxeó ante el streamer Perxitaa, quien lo venció por Konck Out. Antes de morir, Gaspi contaba con un espacio en el canal de streaming Blender y continuaba creando contenido propio para sus redes sociales.