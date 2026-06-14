Así será la investigación para determinar las causas del accidente en el que murió Gaspi

La investigación para esclarecer las causas del choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro ya comenzó. El accidente ocurrió este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes y dejó seis víctimas fatales, entre ellas el youtuber argentino Gaspi, de 23 años. Los organismos aeronáuticos brasileños desplegaron equipos especializados para reconstruir lo ocurrido y determinar qué provocó la tragedia.

Tras el siniestro, la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) confirmó que el caso será investigado por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), el organismo responsable de analizar accidentes de aviación en Brasil. Según informó Globo, investigadores del Tercer Servicio Regional de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Seripa 3), con sede en Río de Janeiro, fueron convocados pocas horas después del hecho para iniciar las primeras tareas de campo.

El objetivo de esta etapa es preservar evidencias, documentar el estado de las aeronaves y reunir toda la información necesaria para reconstruir la secuencia que terminó con el choque de los helicópteros.

Qué buscarán determinar los peritos

De acuerdo con el protocolo aplicado por el Cenipa, los especialistas realizarán una inspección completa de la zona del impacto y de los restos de ambas aeronaves. Durante esta etapa, los investigadores trabajarán en la recolección y preservación de evidencias, al tiempo que analizarán el estado de los helicópteros tras la colisión.

Las pericias también estarán enfocadas en reconstruir los movimientos de las aeronaves antes del accidente. Para ello, se recopilará información técnica, documentación vinculada a los vuelos y testimonios de personas que hayan presenciado el choque o sus momentos previos.

Uno de los principales objetivos será establecer si existió algún problema mecánico, una falla en los sistemas de las aeronaves, un error humano o cualquier otra circunstancia que haya contribuido a la colisión. Los investigadores buscarán determinar con precisión qué ocurrió durante los minutos previos al impacto y cuál fue la secuencia que derivó en la tragedia.

Paralelamente, la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil informó que comenzó a revisar la situación de las aeronaves y de los pilotos involucrados. Según explicó el organismo, se analizará la documentación de los helicópteros, sus certificaciones, habilitaciones y antecedentes operativos. No obstante, la determinación de las causas del accidente quedará exclusivamente en manos del Cenipa, que es la entidad especializada en la investigación de siniestros aéreos.