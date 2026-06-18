Agencias de alimentos ONU piden 202 millones de dólares para proteger a 8,8 millones de personas de El Niño

FOTO DE ARCHIVO: Una imagen tomada con un dron muestra a agricultores plantando plántulas de arroz en un campo en la regencia de Cirebon, provincia de Java Occidental

​La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y ‌el Programa Mundial de ‌Alimentos (PMA) solicitaron el jueves 202 millones de dólares para ayudar a proteger a 8,8 millones de personas en 22 países de alto riesgo frente al inminente fenómeno meteorológico de El Niño.

• Según la FAO y el ​PMA, se prevé ⁠que las fuertes condiciones de El Niño ‌en la segunda mitad de 2026 ⁠aumenten la probabilidad de ⁠sequías, inundaciones y tormentas en algunas zonas de África, Asia, el Pacífico, América Latina y el ⁠Caribe.

• Los 22 países que corren ​mayor riesgo son Camerún, Etiopía, Kenia, ‌Madagascar, Malaui, Mozambique, Nigeria, ‌Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Uganda y ⁠Zimbabue en África; Afganistán, Pakistán, Filipinas y Timor Oriental en Asia-Pacífico; y Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela en ​América Latina ‌y el Caribe.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

• Una financiación adicional permitiría a la FAO y al PMA ampliar la ayuda más allá de los 1,2 millones de personas a ⁠las que ya está dirigida.

• La ayuda prevista incluye transferencias de efectivo, semillas resistentes al clima, protección del ganado y medidas de control de inundaciones.

• El Niño es un calentamiento periódico de las temperaturas de la superficie del mar en ‌el Pacífico oriental causado por el debilitamiento de los vientos alisios. Se produce de forma natural cada dos a siete años y suele durar entre nueve y doce meses.

• La Administración ‌Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos declaró la llegada de El Niño la semana pasada. Según ‌indicó, es ⁠probable que este fenómeno meteorológico se intensifique, con una probabilidad del 63% ​de que se produzca un "super El Niño" muy intenso de cara a 2027.

(Reportaje de Alessia Pe; edición de Alvise Armellini y Alison Williams)