Renard anuncia que su paso como DT de Túnez terminó tras eliminación en fase de grupos del Mundial

El entrenador de Túnez, Hervé Renard, reacciona vs. Países Bajos

- Hervé ​Renard anunció el sábado que deja su cargo como DT de Túnez tras ‌la eliminación de ‌la selección norteafricana del Mundial en la fase de grupos.

• "Mi aventura termina aquí", escribió el técnico de 57 años en Instagram, agradeciendo a la Federación Tunecina de Fútbol la oportunidad de dirigir al equipo ​en el Mundial.

• ⁠Renard calificó de "honor" haber representado a ‌Túnez y afirmó que la experiencia ⁠quedaría grabada en su ⁠memoria.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

• El cambio de DT a mitad del torneo no logró reactivar la campaña de ⁠Túnez en el Mundial, ya que ​Renard no pudo mejorar los ‌resultados de su predecesor, ‌Sabri Lamouchi.

• La derrota 3-1 ante Países ⁠Bajos en su último partido de la fase de grupos confirmó la eliminación de Túnez sin haber conseguido ni una ​sola ‌victoria.

• Túnez llegó al torneo con grandes expectativas tras completar la fase de clasificación sin encajar ningún gol. Sin embargo, su campaña en el Mundial ⁠se desmoronó rápido, lo que ha suscitado dudas sobre el futuro rumbo de la selección.

• Túnez encajó 12 goles en la fase de grupos de este torneo ampliado a 48 selecciones, estableciendo así un indeseado récord mundialista.

• El ‌récord anterior lo ostentaba Costa Rica, que encajó 11 goles en el Mundial 2022.

• La derrota 5-1 ante Suecia en el primer partido de Túnez puso de manifiesto importantes ‌carencias defensivas y provocó la destitución de Lamouchi.

• El nombramiento de Renard no logró frenar la ‌caída, ya ⁠que Túnez sufrió una derrota 4-0 ante Japón en su segundo ​partido.

• Renard afirmó que la derrota ante Japón le había hecho sentir "avergonzado".

Con información de Reuters