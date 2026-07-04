Renard anuncia que su paso como DT de Túnez terminó tras eliminación en fase de grupos del Mundial

- Hervé Renard anunció el sábado que deja su cargo como DT de Túnez tras la eliminación de la selección norteafricana del Mundial en la fase de grupos.
• "Mi aventura termina aquí", escribió el técnico de 57 años en Instagram, agradeciendo a la Federación Tunecina de Fútbol la oportunidad de dirigir al equipo en el Mundial.
• Renard calificó de "honor" haber representado a Túnez y afirmó que la experiencia quedaría grabada en su memoria.
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• El cambio de DT a mitad del torneo no logró reactivar la campaña de Túnez en el Mundial, ya que Renard no pudo mejorar los resultados de su predecesor, Sabri Lamouchi.
• La derrota 3-1 ante Países Bajos en su último partido de la fase de grupos confirmó la eliminación de Túnez sin haber conseguido ni una sola victoria.
• Túnez llegó al torneo con grandes expectativas tras completar la fase de clasificación sin encajar ningún gol. Sin embargo, su campaña en el Mundial se desmoronó rápido, lo que ha suscitado dudas sobre el futuro rumbo de la selección.
• Túnez encajó 12 goles en la fase de grupos de este torneo ampliado a 48 selecciones, estableciendo así un indeseado récord mundialista.
• El récord anterior lo ostentaba Costa Rica, que encajó 11 goles en el Mundial 2022.
• La derrota 5-1 ante Suecia en el primer partido de Túnez puso de manifiesto importantes carencias defensivas y provocó la destitución de Lamouchi.
• El nombramiento de Renard no logró frenar la caída, ya que Túnez sufrió una derrota 4-0 ante Japón en su segundo partido.
• Renard afirmó que la derrota ante Japón le había hecho sentir "avergonzado".
Con información de Reuters