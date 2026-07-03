Los hutíes de Yemen amenazan objetivos sauditas por un vuelo iraní con destino a Saná

Un pabellón deportivo que resultó dañado por un ataque aéreo en Saná (Yemen)

​Los hutíes de Yemen dijeron el viernes que sus fuerzas ‌se enfrentaron ‌a "aviones de combate" sauditas que, según ellos, intentaron impedir que un avión civil iraní aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Saná, según un comunicado del ​portavoz militar ⁠del grupo, Yahya Sarea.

El grupo, ‌alineado con Irán, advirtió ⁠de que atacaría "los ⁠aeropuertos sauditas y los intereses vitales en tierra y mar" si continúan ⁠violando el espacio aéreo ​yemení.

Los vuelos entre Saná ‌y Teherán continuarán ‌a pesar de las "posibles consecuencias", ⁠añadió Sarea.

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La cadena de televisión Al Masirah, controlada por los hutíes, había informado antes ​el viernes ‌que un avión iraní había llegado a Saná y había trasladado a la delegación oficial del grupo ⁠a Teherán para asistir al funeral del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. Entre los otros pasajeros a bordo se encontraban más de 200 pacientes.

Arabia ‌Saudita lideró una coalición militar que intervino en Yemen en 2015, después de que los hutíes, alineados con Irán, tomaron la capital, ‌Saná.

Los hutíes han demostrado competencias en materia de misiles y drones ‌durante la ⁠guerra de Yemen con ataques contra Arabia Saudita dirigidos ​a instalaciones petroleras e infraestructuras vitales.

(Reportaje de Eman Abouhassira; edición de Louise Heavens y Philippa Fletcher)