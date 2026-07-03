Precios de entradas para el partido del Mundial entre México e Inglaterra se disparan en portal de la FIFA

Los jugadores de México celebran tras el partido contra Ecuador

Las ​entradas para el partido que los aficionados ingleses compraron inicialmente para el encuentro ‌de octavos de ‌final del Mundial del domingo ante México se han vuelto a poner a la venta por miles de libras en el portal oficial de reventa de la FIFA, lo que ha suscitado duras críticas por ​parte de seguidores.

La ⁠Federación Inglesa de Fútbol (FA) confirmó que ‌las entradas fueron adquiridas inicialmente por ⁠miembros del England Supporters' ⁠Travel Club mediante un sorteo celebrado en diciembre.

Los billetes para el partido en el Estadio Azteca ⁠pasaron a estar disponibles para su ​reventa el miércoles, después de ‌que Inglaterra confirmara su ‌clasificación con una victoria por 2-1 sobre ⁠la República Democrática del Congo.

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La Asociación de Aficionados al Fútbol (FSA) condenó enérgicamente los precios fijados.

"La FIFA ha diseñado deliberadamente una ​plataforma de ‌mercado en línea que permite vender entradas a precios enormemente inflados, con el organismo rector del fútbol mundial quedándose con el 15% del dinero tanto ⁠del comprador como del vendedor", dijo la FSA en un comunicado a la BBC.

"Aunque siempre hemos denunciado a la FIFA por estafar a los aficionados en este Mundial, tampoco podemos excusar a los aficionados que deciden revender sus ‌propias entradas a precios ridículos".

La FIFA había defendido el sistema en un comunicado anterior.

"El enfoque de la FIFA en materia de precios variables de las entradas se ajusta a las ‌tendencias del sector en diversos ámbitos del deporte y el entretenimiento, en los que el precio ‌se adapta ⁠para optimizar las ventas y la asistencia, garantizando un valor de mercado ​justo para los eventos", dijo el organismo rector del fútbol mundial.

Con información de Reuters